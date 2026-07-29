Ante la alerta sanitaria declarada por el Minsal: ¿Cuáles son los síntomas del virus hanta?

29 jul. 2026 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud declaró el martes, por primera vez, una Alerta Sanitaria por hantavirus, medida que regirá desde las regiones de Atacama hasta Magallanes y permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2027.

El decreto, publicado en el Diario Oficial, también reconoce una situación de "multiamenaza sanitaria", debido a la circulación simultánea de otros riesgos, como las arbovirosis (dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla) y la influenza aviar.

Durante 2025 se registraron 44 casos de hantavirus y ocho fallecidos, lo que representó una letalidad del 18%. En lo que va de este año, los contagios se han reportado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

¿Cómo se transmite el virus hanta?

El virus se contagia principalmente al inhalar partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados, como el ratón de cola larga.

Se trata de una enfermedad infecciosa grave y potencialmente mortal, cuya letalidad puede alcanzar entre el 30% y el 40%, por lo que identificar sus síntomas de forma temprana es fundamental.

¿Cuáles son los síntomas del virus hanta?

De acuerdo con la Clínica Las Condes, el período de incubación puede extenderse entre una y seis semanas, etapa en la que generalmente no se presentan síntomas.

En la fase inicial, que suele durar entre cuatro y cinco días, aparecen molestias similares a una gripe, aunque sin congestión nasal.

Los principales síntomas son:

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

Náuseas.

Vómitos.

Dolor abdominal.

Diarrea.

Decaimiento.

Con menor frecuencia también pueden presentarse respiración agitada, dolor articular, tos y sudoración.

Síntomas graves del hantavirus

Cuando la enfermedad avanza hacia la fase cardiopulmonar, pueden aparecer tos intensa de inicio brusco, dificultad para respirar y disminución de la presión arterial.

En los casos más graves, el hantavirus puede provocar insuficiencia respiratoria severa e incluso la muerte, por lo que ante síntomas compatibles y antecedentes de exposición a zonas de riesgo, es fundamental acudir de inmediato a un centro asistencial.