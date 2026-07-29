Caso violador serial del Cajón del Maipo: Así operaba y elegía a sus víctimas antes de atacar

29 jul. 2026 - 13:55 hrs.

Un hombre identificado como Ignacio Andrés Cabello Paiva (28) quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por la Fiscalía Metropolitana Sur como presunto autor de cuatro violentas agresiones sexuales cometidas entre junio y julio de este año en el sector del Cajón del Maipo.

De acuerdo con la formalización, las víctimas son cuatro mujeres mayores de edad que habrían sido abordadas en distintos puntos de la Región Metropolitana tras haber aceptado trasladarse en el vehículo del imputado o luego de contactarlo a través de redes sociales. En todos los casos, según constató Mega Investiga, el hombre las llevó hasta sectores aislados del camino al Volcán, donde las golpeó, amenazó con matarlas y las agredió sexualmente.

Uno de los antecedentes que maneja la Fiscalía es que tres de las víctimas reconocieron el vehículo rojo utilizado por el imputado, elemento que forma parte de los antecedentes reunidos en la investigación.

Cuatro ataques en un mes

Según la imputación realizada por el fiscal José Manuel Macnamara, de la Fiscalía Sur, el primer hecho ocurrió la madrugada del 19 de junio de 2026.

La víctima caminaba por el camino a San José de Maipo cuando, de acuerdo con la investigación, fue obligada por el imputado a subir a un vehículo rojo. Posteriormente, fue trasladada hasta un sector del camino al Volcán, donde habría sido golpeada y amenazada de muerte. La formalización sostiene que el agresor le dijo frases como que le gustaba “matar gente y ver sangre”. Luego la obligó a desnudarse y la violó, cometiendo además otros actos de connotación sexual. La mujer logró escapar y sufrió lesiones de carácter leve.

El 27 de junio, la Fiscalía sitúa el segundo ataque. La víctima hacía dedo en avenida Camino al Volcán, en Puente Alto, cuando el imputado se detuvo y le ofreció transporte. Según el Ministerio Público, tras llevarla hasta el sector de Los Areneros, en San José de Maipo, la golpeó, la amenazó afirmando que era “un psicópata” y la violó. La mujer consiguió huir.

El 10 de julio, el imputado habría contactado a una tercera víctima mediante una aplicación de redes sociales. Tras reunirse en San Bernardo, ambos se trasladaron en el automóvil hasta la intersección del camino al Volcán con Los Areneros. Allí, siempre según la imputación, el hombre la golpeó en distintas partes del cuerpo, la atacó con un cuchillo y la amenazó reiteradamente con matarla antes de violarla. La víctima resultó con múltiples lesiones abrasivas, una fractura nasal y heridas cortantes de carácter leve.

El cuarto hecho habría ocurrido el 24 de julio, cuando el imputado se reunió con otra mujer en el sector Las Parcelas de La Pintana. Tras subir al vehículo, fue llevada nuevamente hasta Los Areneros, donde, de acuerdo con la Fiscalía, fue golpeada, estrangulada con ambas manos, inmovilizada, atacada con un arma cortopunzante y posteriormente violada. La víctima presentó múltiples lesiones, entre ellas hematomas, heridas cortantes y laceraciones, calificadas como menos graves.

Violador serial

La investigación sostiene que los ataques presentan un patrón de actuación similar, tanto en la forma de captar a las víctimas como en el lugar escogido para cometer las agresiones, un sector aislado del Cajón del Maipo.

El imputado fue detenido durante el fin de semana y este martes fue formalizado por la Fiscalía Metropolitana Sur, que le atribuye los cuatro episodios investigados. Debido a la gravedad de los hechos y a los antecedentes expuestos durante la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

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