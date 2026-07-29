Fran Maira reaparece tras ser víctima de feroz golpiza: "Voy a volver a comerme el mundo, soy un ave fénix"

29 jul. 2026 - 14:36 hrs.

Fran Maira reapareció públicamente tras el violento episodio que la dejó con múltiples lesiones. La exintegrante de Gran Hermano realizó una transmisión en vivo en donde mostró por primera vez las marcas que quedaron en su rostro.

Durante el contacto con sus seguidores, la cantante urbana confirmó que fue víctima de una agresión física la noche del domingo, y reveló las heridas visibles que mantiene. Pese al difícil momento, la artista aseguró que está bien y que saldrá adelante.

Instagram Fran Maira

"Voy a volver a comerme el mundo"

"Voy a volver a comerme el mundo. Ustedes piensan que no, pero yo soy un ave fénix. Se pasa quemando la weona, me paso en la ceniza, pero, pum, de la nada salgo", expresó mientras mostraba los golpes en su labio, ojo y frente.

Fran también habló sobre cómo esta experiencia podría reflejarse en su carrera musical y en las historias que busca transmitir a través de sus canciones: "Creo que lo más importante de ser cantante es poder cantar tus experiencias propias, porque estoy segura de que a más de una persona le ha pasado lo mismo".

Instagram Fran Maira

En esa misma línea, explicó que su objetivo es conectar con quienes escuchan su música desde un lugar más personal. "Esa es la finalidad mía, que la gente conecte con mi música porque es real. No voy a salir cantando del culo, las tetas, así. Eso no te llena", afirmó.

En la transmisión también se le alcanza a ver una férula en el dedo anular izquierdo, lo que confirmaría una lesión en la mano, información que ya había sido entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez.

"¿Cómo voy a estar curá?"

Durante el en vivo, Maira tuvo un momento de molestia cuando una seguidora cuestionó si se encontraba bajo los efectos del alcohol por la forma en la que hablaba.

Frente a esa pregunta, Fran Maira respondió aclarando la situación: "¿Cómo voy a estar curá? Sapa cu..., me vengo despertando recién. Me tomé unos analgésicos para el dolor. Y eso hacen, y como tengo la boca hinchada, no puedo hablar bien, ¿Qué wea te pasa? Acabo de despertarme".