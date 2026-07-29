Derrumbe en cerro de Valparaíso sepultó un auto por completo: Hay peligro del colapso de una vivienda

29 jul. 2026 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un derrumbe de tierra sepultó por completo un automóvil durante la tarde de este miércoles en el cerro Yungay de Valparaíso, específicamente en calle Diego de Almagro. El vehículo, que según los residentes llevaba tiempo sin uso y permanecía estacionado en el sector, quedó bajo el material desprendido en cuestión de segundos.

La afectada, Constanza, relató lo ocurrido a Meganoticias: "Yo pensé, por ejemplo, incluso que andaba algún gato en las latas y yo estaba asomada en la ventana cuando todo esto cae". Según contó, instantes antes había visto pasar a su prima por el lugar donde luego se produjo el desprendimiento.

Vivienda con estructura debilitada

El derrumbe afectó directamente a una casa que se divide en varias viviendas y donde habitan entre 10 y 11 personas, incluidos varios niños. La construcción se sostiene sobre pilares, estructura típica de las laderas de los cerros porteños, los que habrían quedado debilitados tras las últimas lluvias.

La propia Constanza describió el estado de la cocina, la zona más expuesta al derrumbe: "El piso está como hueco (...) y la humedad, si incluso ahí, debajo de la escalera, está todo húmedo".

A la espera de una evaluación municipal

La familia intentaba contactar al municipio a través de la junta de vecinos para solicitar la remoción de escombros y medidas de contención antes de que lleguen nuevas precipitaciones.

Se esperan lluvias para el viernes de entre 10 y 12 milímetros, además de vientos que podrían superar los 50 a 60 kilómetros por hora, condiciones que podrían desestabilizar aún más el terreno ya erosionado.

Mientras aguardan una respuesta de las autoridades, los habitantes de la vivienda evalúan opciones para trasladarse temporalmente donde otros familiares.

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