¿Compraste paltas baratas?: Advierten por venta de fruto sin madurar tras paso del sistema frontal

29 jul. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

El reciente sistema frontal no solo dejó daños en los huertos de palta Hass. También encendió las alertas por la posible venta de fruta que cayó de los árboles antes de tiempo y que podría presentar problemas de calidad.

La advertencia fue realizada por Paltas de Chile, desde donde señalaron que parte de esa fruta habría sido recogida para su comercialización. Aun así, el gremio descartó, de momento, un impacto importante en el abastecimiento.

¿Qué señaló el gremio sobre esta venta de paltas?

"Las lluvias, los fuertes vientos y las heladas recientes han provocado la caída anticipada de fruta en distintas zonas productivas. Parte de estas paltas, consideradas merma por los efectos del temporal, han sido aprovechadas por algunas personas para comercializarlas", indicaron.

Desde la organización explicaron que muchas de esas paltas no alcanzaron a completar su desarrollo. Por esa razón, aunque luzcan en buen estado, podrían no madurar correctamente y presentar deficiencias en sabor, textura y consistencia.

Magnific

Hacen llamado a desconfiar de ofertas con precios muy bajos

Ante este escenario, el gremio pidió a los consumidores revisar el origen del producto y desconfiar de ofertas con valores inusualmente bajos.

Según explican, esto podría corresponder "a fruta caída anticipadamente que no madurará en condiciones óptimas y, por tanto, no tendrá el sabor, textura y calidad que caracterizan a la palta Hass chilena".

La entidad aclaró que esta recomendación no apunta a las diferencias habituales de precios entre supermercados, ferias y mercados mayoristas, sino únicamente a productos cuya procedencia o manejo no pueda verificarse.

Respecto a la producción, Paltas de Chile sostuvo que las primeras estimaciones no anticipan una disminución significativa de la oferta: "Si bien existen indicios de pérdida de fruta, estos eventos no debieran afectar significativamente los niveles de producción de las últimas temporadas".