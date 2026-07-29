PymeDay 2026: ¿Cuándo será el primer evento de descuentos online que reunirá a pequeñas y medianas empresas?

29 jul. 2026 - 16:30 hrs.

Un nuevo evento de comercio electrónico se sumará al calendario de grandes jornadas de descuentos en Chile. Se trata de PymeDay, una iniciativa que busca reunir a pequeñas y medianas empresas del país para entregarles una vitrina digital y acercar sus productos a los consumidores.

La actividad está enfocada exclusivamente en emprendimientos y pymes, con una propuesta similar a otros eventos de compras online, pero con el objetivo de potenciar la participación de negocios de menor tamaño dentro del comercio digital.

¿Cuándo será el primer PymeDay?

El primer PymeDay se realizará entre el lunes 3 y el miércoles 5 de agosto de 2026, período en el que los consumidores podrán acceder a las ofertas y promociones disponibles de las empresas participantes.

La instancia será organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), entidad que también está detrás de eventos como CyberDay y CyberMonday, y contará con la participación de más de 70 pymes y emprendedores.

Durante los tres días del evento, las marcas ofrecerán productos y servicios en distintas categorías, entre ellas tecnología, hogar, moda, alimentos y viajes. Los usuarios podrán revisar las ofertas a través de la plataforma habilitada para PymeDay (clic acá para acceder).

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca entregar una nueva herramienta para que pequeños negocios puedan aumentar su exposición, llegar a nuevos clientes y fortalecer sus ventas mediante los canales digitales.

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