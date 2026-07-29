El invierno está pasando la cuenta: Gasto común subió hasta 11,6% en comunas de Santiago

29 jul. 2026 - 11:38 hrs.

El gasto común, uno de los ítems del arriendo que menos se revisa antes de firmar un contrato, subió con fuerza durante los meses de invierno en seis comunas de la Región Metropolitana.

Así lo muestra un estudio de la inmobiliaria Assetplan, realizado sobre 3.218 departamentos de un dormitorio y un baño (1D1B) en Santiago, La Florida, Ñuñoa, Estación Central, Las Condes y Providencia, donde el gasto común de invierno fue, en promedio, entre 3,0% y 12,0% más alto que en verano, según la comuna.

¿Dónde subió más el gasto común?

El alza fue mayor en Estación Central (11,6%) y Ñuñoa (11,0%), seguidas de Santiago (8,3%) y Las Condes (8,0%). En La Florida el aumento fue de 7,4% y en Providencia, de 3,2%, la más moderada de las seis comunas estudiadas.

Desde Assetplan explicaron el fenómeno: "Esto se debe, en términos generales, a que en los meses fríos aumenta el consumo de agua caliente y calefacción en las áreas comunes y en cada unidad, lo que se traduce directamente en un mayor gasto en cuentas de gas, electricidad y agua. A esto se suma un menor uso de espacios exteriores y un mayor uso de ascensores y calefacción central en los edificios que cuentan con ese sistema".

En qué tipo de edificios el gasto común subió menos

El alza, sin embargo, no fue igual en todos los edificios. Según el mismo estudio, en los edificios de un solo dueño —modelo conocido en el rubro inmobiliario como multifamily— el gasto común subió mucho menos que en los edificios de copropiedad tradicional, donde son los propios vecinos quienes deciden los gastos en asamblea.

En Ñuñoa y Estación Central, donde el gasto común de copropiedad subió sobre 11%, el alza en los edificios multifamily no superó el 1,3%. En Santiago y La Florida, mientras la copropiedad subió entre 7,4% y 8,3%, el multifamily subió entre 1,7% y 2,1%.

Un gasto más estable durante todo el año

Desde Assetplan detallaron por qué ocurre esta diferencia: "La clave está en cómo se planifica el gasto, no solo en cuánto se gasta. En los edificios multifamily, una sola empresa negocia contratos de energía y mantención a escala, y distribuye esos costos de forma pareja durante todo el año, anticipando el mayor consumo de invierno. En la copropiedad tradicional, en cambio, son los propios vecinos quienes deciden gasto por gasto en asambleas, generalmente reaccionando una vez que la boleta ya subió".

El estudio también midió qué tan predecible es el gasto mes a mes: en Estación Central, el gasto común de los edificios de copropiedad tradicional varía 11,2 veces más de un mes a otro que en los edificios multifamily; en Ñuñoa, 6,5 veces más; en Santiago, 4,8 veces más; y en La Florida, 3,7 veces más.

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