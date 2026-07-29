Temblor remece a la zona central: Revisa la magnitud del sismo

29 jul. 2026 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañanade este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,9 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 10:36 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 38 kilómetros al oeste de El Tabo, a 31 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.