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Temblor remece a la zona central: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la mañanade este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,9 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 10:36 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 38 kilómetros al oeste de El Tabo, a 31 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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