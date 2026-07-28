Sistema frontal más reciente deja 138 damnificados y 847 aislados: Senapred actualiza balance y adelanta un nuevo evento

28 jul. 2026 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este martes, Senapred dio a conocer un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el cual ha estado marcado por las afectaciones registradas tras la crecida de ríos.

Las autoridades entregaron el balance de los efectos del temporal que se extendió entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos desde el pasado 26 de julio. Además, entregaron cifras actualizadas del sistema frontal que azotó al país a mediados de este mes.

En paralelo, se confirmó que el jueves 30 de julio ingresará un nuevo sistema frontal a la zona centro-sur del país.

En tanto, el biministro Alvarado informó que el Presidente José Antonio Kast "está próximo a aterrizar en la región de Atacama para sostener reuniones con los equipos que están trabajando en esta emergencia".

Balance del sistema frontal que se mantiene desde el 26 de julio

Alvarado señaló que la situación más compleja se concentra en la comuna de La Unión, debido al desborde del río Llollelhue. Al respecto, informó que se habilitaron tres albergues con capacidad para recibir a cerca de 300 personas: "Están disponibles y están con todos los elementos necesarios para acoger a estas familias", afirmó.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, entregó las cifras sobre el último sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos, indicando que las cifras corresponden a evaluaciones preliminares realizadas por los equipos municipales, por lo que podrían variar durante los próximos días.

El balance más reciente considera:

138 personas damnificadas , principalmente en las regiones de Ñuble y Los Ríos

personas , principalmente en las regiones de Ñuble y Los Ríos 32 personas albergadas

personas 847 personas aisladas

personas 2 viviendas destruidas

viviendas 75 viviendas con daño mayor

viviendas con 342 viviendas con daño menor

viviendas con 487 viviendas con daños en evaluación

viviendas con 13 mil clientes sin suministro eléctrico entre Valparaíso y Los Ríos

Además, informó que durante la jornada Senapred canceló la Alarma Meteorológica por heladas que permanecía vigente en las regiones de Los Lagos y Aysén. En ese contexto, esta mañana en la localidad de Balmaceda, comuna de Coyhaique, se registró una temperatura mínima de -20,5 °C.

Actualización del balance por sistema frontal de mediados de julio

Respecto del sistema frontal anterior, que afectó desde Atacama hasta La Araucanía, y que concentró las mayor afectación en las regiones de Atacama y Coquimbo, las autoridades actualizaron el balance.

El balance actualizado entrega las siguientes cifras: