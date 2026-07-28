Luli sufre accidente: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2

28 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno protagonizará uno de los momentos más tensos de la temporada tras sufrir un accidente durante la competencia de salvación. Todo comenzará cuando Luis Mateucci renuncie a la prueba en medio de una fuerte frustración, momento en que Luli intentará bajar por su cuenta de una plataforma para evitar caer al agua, confesando tener miedo a ahogarse. Sin esperar al equipo de producción, apoyará una mano en uno de los engranajes del mecanismo y sufrirá un doloroso accidente.

Tras el incidente, Nicole será entrevistada para la plataforma Non Stop del programa, donde afirmará preferir competir ella en el duelo de eliminación antes que Bárbara Córdoba. "Ojalá competir yo, porque yo tengo más fuerza que ella y resistencia", dirá Luli, sin saber que sus palabras estaban siendo escuchadas por su compañera.

La reacción de Bárbara no se hará esperar y la discusión escalará rápidamente a un nivel que sacará chispas en la casa. Córdoba le reprochará a Nicole que por su culpa el equipo terminó en riesgo, mientras que Luli responderá atacando su relación con Luis Mateucci. La pelea tomará un giro aún más intenso cuando Bárbara remate con todo, dejando un momento que difícilmente pasará desapercibido entre los seguidores del reality.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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