Luli sufrirá doloroso accidente y tendrá feroz pelea con Bárbara en Volverías con tu ex? 2

28 jul. 2026 - 17:13 hrs.

¿Volverías con tu ex? 2 promete sacudir la pantalla este martes con un nuevo capítulo de alto impacto. Nicole Moreno quedará en el centro de la polémica tras sufrir un grave accidente y enfrascarse en una fuerte pelea con Bárbara Córdoba.

Luli sufrirá grave accidente durante una prueba

Todo ocurrirá durante una competencia de salvación, luego de que Luis Mateucci decida renunciar a la prueba producto de la frustración.

En medio del desafío, Luli intentará salir rápidamente de una plataforma para evitar hundirse en el agua, ya que confesará tener miedo a ahogarse.

Sin esperar la ayuda de producción, bajará por sus propios medios; sin embargo, su mano quedará atrapada en parte del mecanismo.

Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2

"A vos te llevó a un motel no más"

Luego del accidente, la fisicoculturista hablará en "¿Volverías con tu ex? 2 Non Stop" y revelará a quién preferiría enfrentar en una eventual eliminación. "Ojalá competir yo, porque yo tengo más fuerza que ella y resistencia", asegurará.

Sus declaraciones llegarán a oídos de Bárbara Córdoba, quien no tardará en reaccionar. La participante cuestionará a Luli y le recordará que, según ella, su decisión de competir fue lo que llevó al equipo a una complicada situación.

Pero Nicole no se quedará en silencio y responderá con todo: "Roba cámaras, a ti no te pidieron entrevistas. No te pesca Luis y no te pescan las cámaras".

La discusión subirá aún más de tono cuando Córdoba contraataque con una dura frase sobre la relación de Luli con Luis Mateucci: "¿Vos me vas a pelear a mí por Luis? A vos te llevó a un motel no más, con Luis yo estuve años...".

Volverías con tu ex? 2

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