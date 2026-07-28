¡Y no era mentira!: Descubren los antepasados españoles de Daniela Aránguiz tras icónico video viral

28 jul. 2026 - 17:19 hrs.

Existe un antiguo video de Daniela Aránguiz que cada cierto tiempo se viraliza en redes sociales, causando risas entre los internautas. Esta vez, sin embargo, el registro sumó un inesperado capítulo que podría cambiar la opinión de muchos.

Se trata de una entrevista con Eduardo Fuentes, en donde la exMekano asegura que su abuelo materno había nacido en España y que se casó con una mujer venezolana. Desde entonces, sus dichos dieron pie a memes y burlas en internet.

Con el paso del tiempo, varios usuarios han dudado de la versión de Aránguiz, afirmando que había inventado ese relato por aparentar un origen más "europeo".

Sin embargo, un genealogista decidió ir más allá de las especulaciones. Tras investigar el árbol familiar de la panelista de farándula, aseguró haber encontrado registros que confirman la existencia de antepasados españoles.

Tatarabuelos de Daniela Aránguiz eran españoles

"Mi abuela era venezolana y se casó con un español. Entonces, imagínate la mescolanza que tengo. Ella conoció a mi abuelo español y ahí nacieron mi tía y mi madre", asegura Aránguiz en la recordada entrevista.

Gonzalo Luengo Orellana, genealogista profesional y profesor de inglés, explicó con lujo de detalles su investigación a través de un video en Instagram.

"Esto que dijo Daniela Aránguiz no es tan exacto y yo lo investigué con fuentes primarias. Y lo que descubrí nos deja una gran lección", comenzó señalando el experto.

En el registro, Luengo comenta que logró acceder al certificado de nacimiento de Aránguiz desde el Registro Civil. Con él, obtuvo el RUT de los padres de la exMekano y, así, también accedió al certificado de nacimiento de ambos.

Con este último documento, pudo conocer el nombre de los abuelos de Aránguiz y solicitar el certificado de matrimonio. Allí se menciona que su abuelo materno, Pedro José Fuentes Boltó, nació en Providencia en 1930. Es decir, no era español.

Pero el genealogista no se detuvo y continuó indagando. Luego descubrió que los padres de Pedro José Fuentes Boltó, es decir, los bisabuelos de Aránguiz, se llamaban Pedro Fuentes y María del Carmen Boltó.

Utilizando los archivos de FamilySearch, una organización sin fines de lucro que recopila información para armar árboles genealógicos y cuyos archivos están disponibles en internet, descubrió que "Amorós" era el segundo apellido de María del Carmen Boltó.

Con la información recabada y usando el mismo sitio web, comprobó que la bisabuela de Aránguiz era hija de los españoles Pedro Boltó y Francisca Amorós.

"La gran lección es que los relatos de nuestras familias no mienten, pero no siempre son exactos y te pueden llevar a errores", señala Gonzalo Luengo al finalizar el video.

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