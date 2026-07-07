Jorge Valdivia se defendió en vivo de Daniela Aránguiz y Nidyan Fabregat: Aclaró la comentada devolución de anillos

07 jul. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista Jorge Valdivia protagonizó un tenso momento televisivo tras comunicarse de manera sorpresiva con un conocido programa de espectáculos. El actual comentarista deportivo no ocultó su indignación ante las últimas polémicas que lo involucran y decidió romper el silencio para frenar las especulaciones sobre su vida privada.

El "Mago" aprovechó las pantallas de Canal 13 para responder con todo a las recientes declaraciones de la modelo española Nidyan Fabregat, quien desenterró un supuesto romance ocurrido en 2010. Sin embargo, el punto más encendido de su intervención ocurrió cuando se defendió de las acusaciones de su exesposa, Daniela Aránguiz.

La ex chica Mekano había prendido las redes sociales al revelar que el deportista le exigió la devolución de unas joyas tras su separación. Ante el revuelo, el exjugador de Colo-Colo aclaró que hizo dicha petición por correo electrónico privado y criticó duramente el enfoque que los medios le dieron a la noticia.

La defensa del "Mago" por la polémica de los anillos

Durante el contacto telefónico, el exseleccionado nacional argumentó que la solicitud no era un acto desubicado, ya que las piezas en cuestión le pertenecían legítimamente. En esa línea, lamentó que ningún panel de farándula analizara el contexto real de la situación antes de juzgarlo públicamente.

“Yo no le pedí que me devolviera ropa, un perfume, una cartera o un anillo de ella, porque sería raro y hasta yo mismo me funo; estaba pidiendo algo mío”, enfatizó Valdivia, notoriamente molesto. De esta manera, el exjugador de la selección chilena descartó haberle quitado regalos a la madre de sus hijos y recalcó que solo buscaba recuperar su propio patrimonio.

El cruce con Pamela Díaz por su supuesto pasado con Fabregat

El desahogo del exvolante también sumó un cruce de opiniones con la animadora del espacio, Pamela Díaz, respecto a los dichos de Nidyan Fabregat. La modelo hispana había asegurado previamente en un pódcast que se involucró con el jugador luego de que este le mostrara papeles de un divorcio falso.

Frente a la insistencia de la conductora por aclarar el antiguo vínculo, el exdeportista le restó importancia a una historia que ocurrió hace casi dos décadas. “¿La noticia es si tengo o tuve hace 20 años algo con Nidyan? ¿Es relevante para la gente?”, criticó el "Mago" para dar por cerrada su versión.

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