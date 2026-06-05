"Ella partió con el tema de los anillos": Pamela Díaz cuestiona a Daniela Aránguiz por solicitud sobre Mago Valdivia

05 jun. 2026 - 12:28 hrs.

La intención de Daniela Aránguiz era dejar atrás definitivamente su historia con Jorge Valdivia. Sin embargo, sus declaraciones terminaron generando una nueva reacción en el mundo de la farándula.

Esta vez fue Pamela Díaz quien abordó las palabras de la ex Mekano. Lejos de respaldarla, "La Fiera" aseguró que no comparte la postura de Aránguiz, quien pidió que dejen de vincularla públicamente con el exfutbolista.

El descargo de Daniela Aránguiz

La polémica comenzó luego de que Aránguiz manifestara su molestia por las constantes consultas relacionadas con el 'Mago', especialmente después de que Valdivia le regaló un anillo a su nueva pareja, la periodista Titi Armenakis.

"Estoy chata de que me vinculen emocionalmente con él (...) Lamentablemente, tendré contacto con ese hombre toda mi vida porque es el papá de mis hijos, pero más allá de eso, ya se acabó, no hay más", afirmó en el programa 'Sígueme'.

Además, destacó que actualmente atraviesa un buen momento junto a su pareja, José Manuel "Cuco" Cerda. "Estoy superfeliz, enamoradísima", sostuvo.

La opinión de Pamela Díaz

Las declaraciones de Aránguiz fueron comentadas posteriormente en un programa de Canal 13, donde Pamela Díaz cuestionó la postura de la panelista.

"No estoy de acuerdo con Dani. Ella trabaja en un programa de espectáculos, ¿cierto?", lanzó 'La Fiera'.

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"En este caso, ella partió con el tema de los anillos. Yo me enteré a través de Daniela que le habían pedido un anillo, nunca entendí por qué. Dani partió con el tema, ¿por qué no va a hablar?", argumentó Díaz.

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