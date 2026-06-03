La reacción de Daniela Aránguiz por el anillo que Jorge Valdivia le dio a su nueva pareja: "Estoy chata"

03 jun. 2026 - 10:35 hrs.

Jorge Valdivia volvió a hacer noticia luego de que se revelara que le regaló un anillo a su nueva pareja, Priscilla "Titi" Armenakis. El hecho no pasó desapercibido en el mundo de la farándula y una de las voces que se refirió al asunto fue Daniela Aránguiz.

La exesposa del "Mago" fue clara al asegurar que le desea lo mejor, pero reconoció que está cansada de que constantemente la sigan relacionando con él pese a que llevan cuatro años separados.

"Estoy chata que me vinculen emocionalmente con él"

Las declaraciones de Aránguiz llegaron luego de que Cecilia Gutiérrez revelara que Valdivia le entregó un anillo a su pareja como una manera de formalizar la relación, e incluso que ambos estarían evaluando irse a vivir juntos.

Consultada por el tema en el programa Sígueme, la panelista aseguró que no tiene problemas con la nueva relación del padre de sus hijos. "Le deseo lo mejor, de verdad, que sea muy feliz y ojalá que sea así", afirmó.

"Lo que me carga es que me sigan vinculando; estoy separada hace cuatro años, chiquillos. Este mes cumplo un año con Cuco Cerda, imagínense", añadió.

La exchica Mekano fue más allá y aseveró: "Estoy chata de que me vinculen emocionalmente con él, lamentablemente tendré contacto con ese hombre toda mi vida porque es el papá de mis hijos, pero más allá de eso, ya se acabó, no hay más".

"Fui la mujer más gorreada de Chile"

Aránguiz también aprovechó la instancia para hablar del buen momento que atraviesa junto a su actual pareja, José Manuel Cerda, más conocido como "Cuco".

"Estoy superfeliz, enamoradísima, voy a cumplir un año con Cuco. Me siento más linda, más joven y empoderada", comentó.

En esa misma línea, aseguró que no quiere seguir siendo asociada a una etapa que considera superada: "Mi pasado fue solo tristeza, sufrimiento e infidelidades, fui la mujer más gorreada de Chile. Ahora estoy en una etapa de mi vida en la que no quiero que me vinculen más con mi pasado, vivo mi presente", cerró.

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