"Ordinario, rasca": La reacción de Daniela Aránguiz ante petición de Mago Valdivia

14 may. 2026 - 13:55 hrs.

Daniela Aránguiz lanzó duras críticas contra Jorge Valdivia luego de revelar en un programa de TV+ que el exfutbolista le pidió que le devolviera las argollas de matrimonio que utilizaron durante su relación.

La opinóloga contó que recibió un correo electrónico del exjugador de Colo Colo y la Roja con una inesperada solicitud, situación que desató toda su molestia.

Daniela Aránguiz arremete contra su exmarido

Según relató, Valdivia le pidió tanto el anillo de matrimonio como otra argolla de alto valor que ambos mandaron a fabricar cuando cumplieron diez años de casados: “Ordinario, rasca”, partió diciendo Daniela Aránguiz al referirse al mensaje que le envió el “Mago”.

“Para qué, estábamos tan bien. Le dije no existen esas argollas, y se acabó. Qué me interesea a mí para qué las quiere. Quizás para pedir compromiso”, comentó la panelista en pantalla.

Aránguiz explicó que, tras recibir el correo, decidió responderle asegurando que no sabía dónde estaban las joyas, mientras que Jorge Valdivia simplemente contestó con un frío “Ok”.

“Todo lo que avanzó conmigo ahora lo perdió”

Durante el programa, Daniela Aránguiz también cuestionó el actuar de su ex esposo y aseguró que la situación le pareció inapropiada: “Me daría mucha lata que mi pololo esté mandándole mensajes a su ex para pedirle las argollas”, afirmó.

Además, lanzó una nueva crítica al ex seleccionado chileno: “Cuándo se las va a poner si no se las ponía cuando estaba casado se las va a poner ahora”.

Finalmente, la ex Mekano cerró el tema con una frase categórica: “Jorge, no me escribas más correos electrónicos pidiéndome las argollas. No hay nada más ordinario que andar pidiendo los regalos que uno hace”.

Incluso aseguró que las joyas ya no existirían. “Yo lo mandé a derretir y ahí los vamos a dejar nomás”, concluyó.

El quiebre entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia estuvieron juntos por casi dos décadas y pusieron fin oficialmente a su matrimonio a finales de 2025, luego de haberse separado en 2022.

En los últimos años, ambos han protagonizado varios episodios mediáticos relacionados con su relación y vida personal, especialmente tras el divorcio.

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