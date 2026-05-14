"Te pagué tanto y casi no hablaste": así es la actuación del abogado en las entrevistas de asilo afirmativo en Estados Unidos

14 may. 2026 - 14:15 hrs.

Muchos inmigrantes que acuden a una entrevista de asilo afirmativo en Estados Unidos quedan sorprendidos al ver que su abogado apenas interviene durante la conversación con el oficial de asilo, algunosincluso sienten frustración y piensan que el dinero invertido en representación legal no se refleja en la entrevista. Sin embargo, especialistas en inmigración explican que el verdadero trabajo del abogado suele realizarse mucho antes de ese encuentro.

De acuerdo con el abogado migratorio Jonathan Shaw, durante una entrevista de asilo afirmativo el solicitante es quien debe relatar directamente su historia y responder las preguntas del oficial, por eso, el abogado normalmente permanece en silencio, tomando notas y observando el desarrollo de la entrevista para intervenir solo al final, cuando se le permite aclarar puntos importantes o agregar comentarios legales relevantes.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, los solicitantes tienen derecho a acudir acompañados de un abogado o representante acreditado, aunque el gobierno no proporciona uno gratuitamente.

La agencia también señala que tanto el solicitante como su representante pueden hacer declaraciones adicionales al concluir la entrevista.

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¿De qué depende el éxito o fracaso de una entrevista de asilo afirmativo?

Expertos en inmigración afirman que gran parte del éxito de un caso depende de la preparación previa, lo que incluye redactar correctamente la solicitud I-589, presentar pruebas, organizar fechas, documentos y testimonios, además de preparar al solicitante para responder preguntas difíciles relacionadas con persecución, amenazas o violencia sufrida en su país de origen.

La dinámica cambia completamente en la corte de inmigración, donde el abogado suele participar activamente, presentar argumentos legales y debatir constantemente frente al juez;en cambio, en el asilo afirmativo el objetivo principal es que el oficial escuche directamente la versión del solicitante.

USCIS también explica que las entrevistas pueden durar más de una hora y que el oficial evalúa la credibilidad, coherencia y consistencia del relato, por ello, muchos abogados consideran que el caso “se gana o se pierde” antes de entrar a la entrevista, especialmente por la calidad de la documentación y la preparación previa presentada ante las autoridades migratorias.

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