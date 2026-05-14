Superó los 260 kilómetros por hora: La conducción "temeraria" por la que fue detenido dueño de Lamborghini

14 may. 2026 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de un Lamborghini fue detenido tras ser detectado circulando a más de 260 kilómetros por hora en la Región Metropolitana, en uno de los casos más graves de conducción temeraria registrados recientemente.

Según consignó El Mercurio, la situación se da en medio de un aumento de este tipo de conductas en calles y autopistas de Santiago, lo que ha encendido las alertas de las autoridades.

Varias de estas fiscalizaciones se concentraron en la comuna de Vitacura, específicamente en el sector de una estación de servicio donde, según vecinos, suelen reunirse estos grupos.

El caso más grave: 261 km/h en Costanera Norte

Uno de los hechos más extremos detectados fue el de un Lamborghini que alcanzó los 261 kilómetros por hora en la autopista Costanera Norte, a la altura de Lo Curro.

De acuerdo con los análisis policiales, este mismo vehículo también registra el mayor número de reincidencias en este tipo de conductas.

Del total de vehículos analizados por la policia, 258 presentan dos o más infracciones por exceso de velocidad: 152 con dos eventos y 106 con tres o más registros, evidenciando un patrón reiterado de incumplimiento.

Autoridades advierten que se trata de un delito

Consultado por el citado medio, el coronel de la Prefectura de Tránsito de la Región Metropolitana, Carlos Cortés Olave, explicó que el exceso de velocidad temerario constituye delito cuando se supera en 60 kilómetros por hora el límite permitido.

Esto se enmarca en la Ley 21.495, vigente desde 2022, que sanciona conductas como carreras ilegales.

“Se expone la ciudadanía entera a un riesgo de accidente y una inconducta vial y, por eso, es catalogado como delito”, subraya el coronel. También advierte que “todos los usuarios que realizan el correcto uso de las vías se ven enfrentados muchas veces a colisiones por alcance, toda vez que su velocidad es menor que la de este vehículo que viene cometiendo delito. A raíz de las modificaciones a la ley, nosotros también hemos realizado modificaciones a nuestros controles y fiscalizaciones”.

Además, detalla el oficial, las detenciones y controles se realizan con estrictos protocolos en carreteras, para sacar de circulación a conductores temerarios sin poner en riesgo al personal policial ni a otros usuarios.

El análisis estableció, asimismo, que la velocidad promedio en los casos revisados alcanzó los 177 kilómetros por hora.