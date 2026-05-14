"Agentes malintencionados": Autoridad argentina acusa a Chile de difundir rumor sobre brote de hanta en crucero

14 may. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades argentinas acusaron que desde Chile se habrían difundido rumores que apuntaban a un basural de Ushuaia como supuesto origen del brote de hantavirus detectado en un crucero que viajaba hacia la Antártica.

“Es una maniobra para ensuciar el destino turístico de Ushuaia”, afirmó Martín Alfaro, portavoz del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, quien además sostuvo que “agentes malintencionados del vecino Chile podrían haber difundido rumores para ‘ser puerta de entrada a la Antártida’”.

Investigación por el origen del contagio

La polémica surgió mientras las autoridades sanitarias argentinas intentaban determinar el origen del contagio que afectó a una pareja neerlandesa, identificada como las primeras víctimas del brote registrado a bordo del crucero MV Hondius.

Según informó el Ministerio de Salud argentino, los turistas habían recorrido Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en Ushuaia el pasado 1 de abril.

Las autoridades argentinas señalaron que la cepa Andes del hantavirus, que puede transmitirse entre humanos, es endémica en tres provincias de la Patagonia argentina. Sin embargo, aseguraron que la pareja neerlandesa no estuvo en esas zonas durante el periodo en que se habría producido la infección.

¿Chile el origen del brote?

Desde Chile, el Ministerio de Salud descartó que el contagio se hubiera originado en el país y sostuvo que los turistas habían visitado territorio chileno antes del periodo de incubación del virus.

Pese a ello, Federico Lada, portavoz del Ministerio de Salud argentino, rechazó esa versión y aseguró que el contagio en Chile seguía siendo una posibilidad. Al referirse a la declaración de las autoridades chilenas, afirmó que “no era cierto”.

Las autoridades argentinas también informaron que científicos analizaron una secuencia vírica de uno de los pasajeros infectados y detectaron similitudes con casos registrados en 2018 en la provincia de Neuquén.

El foco sobre Ushuaia

La ciudad de Ushuaia quedó en el centro de la atención luego de que distintos medios informaran que un basural estaba siendo investigado como una posible fuente del brote.

Sin embargo, el Ministerio de Salud argentino sostuvo que esa no era la hipótesis principal. Parte de los pasajeros del crucero eran observadores de aves y el vertedero es conocido por ser un lugar donde suele verse el caracara de garganta blanca.

Aun así, operadores turísticos y guías locales señalaron que esas aves también pueden observarse desde sectores externos al basural y afirmaron no tener antecedentes de que la pareja neerlandesa hubiera visitado el lugar.

“Estarían enfermos, estarían contagiados o estarían quizás muertos”, afirmó Juan Pavlov, secretario de política externa del Instituto Fueguino de Turismo, al descartar contagios entre trabajadores del vertedero.

Pese a ello, el Ministerio de Salud argentino informó que especialistas viajarían a Ushuaia para capturar y analizar roedores en sectores vinculados al recorrido realizado por la pareja neerlandesa.

Casos continúan bajo monitoreo

Mientras continúa la investigación, las autoridades sanitarias argentinas mantienen bajo seguimiento otros casos detectados en la Patagonia.

En Bariloche hay un paciente hospitalizado con hantavirus que no tendría relación con el crucero, mientras que otro caso permanece internado en la provincia de Chubut.

“Esto sucedió probablemente porque agarró un crucero extranjero con médicos que no conocían probablemente la enfermedad y que no conocían la transmisión interhumana”, sostuvo Rodrigo Bustamante, médico supervisor de epidemiología del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, respecto a la propagación registrada a bordo del barco.

Las autoridades argentinas señalaron que la investigación busca establecer si la cepa Andes del virus pudo haberse expandido hacia zonas donde anteriormente no existían registros de contagio.