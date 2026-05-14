"Nadie estaba preparado para esto": cómo el hantavirus devastó un pueblo entero en Argentina

14 may. 2026 - 07:40 hrs.

El hantavirus devastó un pueblo entero, sin que nadie lo viera venir ni se preparara para ello. El virus que se propagó en un crucero que iba del sur de Argentina hacia Cabo Verde está lejos de ser una novedad.

Los hechos se remontarían a hace casi una década, cuando el virus se apoderó de Epuyén, un pueblo de Argentina, causando la muerte de 11 personas y la cuarentena de cientos de aldeanos durante semanas.

Informes de TheSun señalan que unas 100 personas habrían asistido a una fiesta de cumpleaños en noviembre de 2018. Esta velada, donde se dio el primer brote del virus, se consideró como el evento de supercontagio más mortífero del pueblo.

El foco de infección estuvo en un invitado, Víctor Díaz, quien presentaba síntomas del virus y lo transmitió a otros asistentes, generando un total de 34 personas contagiadas. Su esposa sería una de las víctimas fatales. Él sobrevivió, actualmente goza de buena salud y se dedica a la agricultura.

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Testimonios de víctimas

“La persona contagiada estaba sentada en la misma mesa que mi padre. Y en esa mesa había varias personas que se contagiaron, y algunas murieron”, dijo Mailen Valle, de 33 años, a France 24.

Tras el brote de hantavirus, Valle perdió a su padre y a dos de sus hermanas. Ella también se habría contagiado. Una de sus parientes murió horas después de haber mostrado los primeros síntomas del virus, que también se habría propagado en el velatorio del padre, Aldo.

“Nadie estaba preparado para ver cómo, en cuestión de días, una mesa familiar quedaba vacía”, contó.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

De acuerdo al testimonio que compartió Víctor Díaz con AFP, el hantavirus es “debilitante”. Díaz contó que le provocó fuertes dolores corporales y le dejó un sabor amargo en la boca.

“Empezó con una sensación de debilidad. No tenía ganas de comer. Y me empezaron a salir manchas moradas. Ese mismo día, perdí el conocimiento”, explicó.

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