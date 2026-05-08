OMS tranquiliza a la población por hantavirus en crucero: "El riesgo sigue siendo extremadamente bajo"

08 may. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en que el riesgo del hantavirus para la población en general sigue siendo mínimo, mientras varios países se preparan para repatriar a los pasajeros del crucero afectado por un mortífero brote.

Tres pasajeros del MV Hondius murieron y otros se infectaron de este virus poco común, que normalmente se propaga a través de las heces o la orina de roedores.

La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona —el virus Andes— fue confirmada entre los pasajeros que dieron positivo en las pruebas, alimentando la preocupación internacional.

Se espera que el barco que navega bajo bandera neerlandesa y lleva a bordo a unas 150 personas llegue el domingo de madrugada a la isla española de Tenerife, en Canarias. Ese mismo día empezarán las evacuaciones en avión a los países de origen de los pasajeros y tripulantes, indicó el gobierno español.

Operación de retorno de pasajeros

"La única ventana de oportunidad que tenemos para realizar esta operación es en torno a las 12 de la mañana del domingo y hasta que cambien las condiciones [meteorológicas] a partir del lunes", explicó a periodistas un portavoz del gobierno regional de Canarias, Alfonso Cabello.

Si no se consigue antes del lunes "el barco deberá continuar camino porque las condiciones de navegación van a cambiar de una manera muy significativa en el entorno del puerto", donde el crucero solo tiene permiso para fondear y no para atracar, añadió.

El gobierno estadounidense anunció que está organizando un vuelo para evacuar a sus ciudadanos. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará a Canarias para participar en la coordinación del "dispositivo activado", informó este viernes el ministerio de Interior español.

Las autoridades sanitarias insisten en rebajar la alarma social

"Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo", declaró en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

"No se está propagando ni de lejos como se propagaba el covid", recalcó. Destacó que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero "parece que, en algunos casos" no ha habido contagio.

La OMS informó el jueves que había en total cinco casos confirmados y tres sospechosos del virus. Este viernes España informó que una mujer que coincidió en un avión con una paciente neerlandesa del crucero antes de que falleciera presenta síntomas compatibles con el hantavirus y fue hospitalizada.

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