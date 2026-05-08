"El amor de mi vida": Actor Fernando Carrillo habla de su romance con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

08 may. 2026 - 07:30 hrs.

Sin cortapisas, el actor venezolano Fernando Carrillo habla de su romance con Delcy Rodríguez, la actual mandataria encargada de Venezuela.

El venezolano es recordado por protagonizar la exitosa telenovela Abigaíl, junto a la venezolana Catherine Fulop; además, hizo carrera en México donde actuó en las producciones María Isabel, Rosalinda y Siempre te amaré, entre otras.

Fernando Carrillo ha estado en el ojo del huracán por sus nexos con el régimen chavista.

Sobre su relación sentimental con Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina de Venezuela el pasado 5 de enero luego que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, Carrillo señala que gente cercana intervino con comentarios: a él, en particular, le decían que ella “no era una top model”.

Asegura que a Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro y ministra de Petróleo, le decían que él estaba con ella porque era un “interesado”.

El exgalán de telenovelas ha dicho que su relación con Delcy Rodríguez duró tres años.

“Es más que una top model”

En palabras del actor, la relación con Delcy Rodríguez llegó a su fin por su inmadurez.

- ¿Por qué terminaron?, le preguntó el periodista Luis ‘Lucho’ Borrego, del espacio televisivo Siéntese quien pueda.

-Principalmente por mi inmadurez, por no tener la claridad que tengo hoy de plantarme frente al mundo y decirle: “Es el amor de mi vida”.

Sin embargo, Fernando Carrillo aclara que Delcy Rodríguez ha sido el amor de su vida. “No lo es, porque no estamos juntos”.

Contó que a la actual mandataria encargada de Venezuela le señalaban que él era un interesado.

“Y a mí me decían: ‘Bueno, pero no es una top model’. Hermano (dirigiéndose a Borrego), es más que una top model”.

“Espero casarme”, decía Fernando Carrillo hace unos años

Hace más de quince años, en una entrevista para el programa “Buenas noches”, que transmitía Globovisión, Fernando Carrillo hizo pública su relación con Delcy Rodríguez.

“Los últimos dos años he estado en Venezuela totalmente, porque además tengo al amor de mi vida aquí (...) con la que espero casarme en algún momento, Delcy Rodríguez. Yo pienso que me debía a mi país y debo estar acá”, le respondió a Carla Angola, quien moderaba el programa junto a Kiko Bautista y Roland Carreño.

“Delcy Rodríguez es una de las mujeres más brillantes que he conocido”, expresaba Carrillo en ese momento.

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