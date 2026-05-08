Disputa legal: Gerente Encontró boleto ganador de US$12,8 Millones en su tienda y lo compró antes de que nadie se diera cuenta

08 may. 2026 - 07:12 hrs.

Lo que comenzó como una compra olvidada en una tienda de conveniencia en Scottsdale, Arizona, se ha convertido en uno de los casos legales más insólitos del año en Estados Unidos: un gerente de un Circle K está en el centro de una batalla judicial por un premio de lotería de US$12,8 millones, y el tiempo se acaba.

Todo ocurrió en noviembre de 2024 en un Circle K ubicado en Bell Road con 56th Street, en Scottsdale. Una mujer se acercó al mesón y pidió imprimir boletos por US$85 para el juego "The Pick". El problema: solo traía US$60. Pagó lo que pudo y dejó el resto de los tickets abandonados en la tienda.

Uno de esos boletos tenía los seis números ganadores del jackpot: US$12,8 millones.

Según documentos judiciales, a la mañana siguiente el gerente de la tienda, Robert Galitza, encontró el ticket ganador, marcó su salida en el sistema, se dirigió a su auto, se cambió de ropa y volvió a entrar al local, esta vez como cliente, para comprar los boletos abandonados por US$10. Luego firmó el ticket ganador con su nombre.

"¿Quién sale a su auto a cambiarse de ropa para volver a entrar a comprar tickets, a menos que tenga un plan?", planteó el abogado Josh Coles en declaraciones al canal 12 News de Phoenix.

Circle K, empresa dueña de la cadena de tiendas, presentó una demanda para recuperar el premio, argumentando que el gerente actuó con información privilegiada. El punto legal clave es determinar qué sabía Galitza exactamente y en qué momento lo supo.

Bajo las reglas de la Lotería de Arizona, los tickets impresos pero no pagados por el cliente se convierten en propiedad del comerciante. Esa norma podría jugar a favor del gerente. Pero si se demuestra que usó su posición para identificar el boleto ganador antes de comprarlo, Circle K tendría sólidos argumentos para ganar el caso.

El reloj corre: vence el 23 de mayo

El ticket está actualmente guardado en una caja fuerte en las oficinas corporativas de Circle K, pero hay un problema urgente: los premios de la Lotería de Arizona caducan a los 180 días del sorteo. La fecha límite es el 23 de mayo, y el caso aún no tiene resolución.

Por eso, Circle K pidió al tribunal una orden de restricción temporal para impedir que la Lotería de Arizona deje expirar el premio mientras la justicia decide a quién le pertenece. Una audiencia sobre esa solicitud está programada para el 15 de mayo en Phoenix.

La respuesta legal del gerente Galitza aún no ha sido presentada al tribunal.