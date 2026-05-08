"Guatero y calientacamas": Alejandro Sepúlveda proyecta que este viernes sería la "noche más fría del año" en Santiago

08 may. 2026 - 07:33 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago se prepara para vivir un fin de semana de contrastes térmicos extremos. Según el reporte habitual de Alejandro Sepúlveda, la capital enfrentará una de las oscilaciones térmicas más marcadas en lo que va del año, pasando de temperaturas invernales a máximas que recordarán al pleno verano.

El retorno del "kit de invierno" nocturno

Para quienes planean actividades nocturnas o simplemente buscan un descanso reparador, la advertencia es clara: el frío se sentirá con fuerza.

La noche de este viernes y la madrugada del sábado se perfilan como las más gélidas de la temporada. Ante este escenario, la recomendación experta no se hizo esperar, sugiriendo desempolvar los clásicos del hogar chileno para combatir las bajas temperaturas: "Guatero, calientacamas, a dormir con calcetines".

Mañana sábado, la ciudad despertará con apenas 2°C, manteniendo un ambiente frío en las primeras horas del día. Sin embargo, el cielo permanecerá despejado, permitiendo que la radiación solar eleve rápidamente los termómetros hasta alcanzar una máxima de 21°C.

Un "Día de la Madre" con calor inusual

El domingo, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre, el fenómeno de la oscilación térmica llegará a su punto crítico. Se espera una mínima de solo 4°C al amanecer, pero una máxima impresionante de 26°C durante la tarde.

Esta diferencia de 22 grados —la brecha entre la mínima y la máxima— significa que, mientras la mañana exigirá abrigos gruesos, la hora del almuerzo será, en palabras del meteorólogo, “exquisita y más que tibia”.

Estas condiciones de buen tiempo se replicarán en gran parte del territorio nacional, con cielos despejados predominando desde la zona central hasta la Patagonia.

¿Lluvias en el horizonte?

Respecto a las alertas que han aparecido en diversas aplicaciones móviles sobre posibles precipitaciones para el próximo viernes y sábado, el llamado es a la calma y a la cautela. Aunque los teléfonos indican probabilidad de agua para la capital, los expertos señalan que, por ahora, dicha proyección "tiene poco sustento".

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