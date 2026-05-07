No guarden los paraguas: Prestigioso centro meteorológico proyecta lluvias para la próxima semana en Santiago

07 may. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

El otoño demostró haberse instalado con todo en la zona central y los habitantes de Santiago tendrán que desempolvar nuevamente sus paraguas, ya que las actualizaciones de los modelos proyectan un cambio en las condiciones atmosféricas que traerá lluvias de intensidad débil a moderada.

Lluvias para la próxima semana

De acuerdo con el prestigioso portal meteorológico YR, perteneciente al Instituto Meteorológico de Noruega y la NRK, el próximo viernes 15 de mayo la capital experimentará un fenómeno de precipitaciones concentrado principalmente en la segunda mitad del día.

El organismo europeo proyectó un acumulado aproximado de 2,3 milímetros de agua caída para la capital, en el que sería el segundo evento lluvioso en lo que va del mes.

Aunque la cifra no representa un riesgo de anegamientos mayores, la configuración del evento es lo que llama la atención de los especialistas.

Según el desglose horario, el cielo comenzará a cubrirse de forma densa durante la mañana, pero no será sino hasta las horas de la tarde cuando las primeras gotas comiencen a manifestarse en el valle central. Se espera que la lluvia se mantenga de manera persistente, aunque ligera, extendiéndose hasta la noche.

Temperaturas y condiciones del entorno

Acompañando a la lluvia, el viernes habrá un marcado descenso en las temperaturas máximas. Con el ingreso de nubosidad y humedad, el ambiente se mantendrá frío durante todo el día. Las proyecciones indican lo siguiente:

Máxima estimada: 18°C a 19°C (antes de la llegada de la lluvia).

Mínima: En torno a los 7°C u 8°C.

Humedad: Se prevé que supere el 80% hacia el final del día.

Este tipo de sistemas frontales, característicos de mayo, suelen venir acompañados de una mejora temporal en la calidad del aire de la cuenca de Santiago, la cual se ve afectada durante esta época por la falta de ventilación.

Todo sobre Sistema frontal