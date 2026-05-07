A preparar los abrigos: Se vienen heladas matinales este viernes, sábado y domingo en Santiago

07 may. 2026 - 08:02 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago se prepara para recibir uno de los fines de semana más fríos en lo que va del año. Tras un inicio de otoño relativamente templado, los termómetros comenzarán a descender drásticamente a medida que nos acerquemos al viernes.

Viernes: el inicio del frío intenso

La transición hacia las bajas temperaturas será evidente desde el viernes. El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, detalló que se pronostica una mínima de 5°C, cifra que se sentirá con especial rigor durante las primeras horas de la mañana, coincidiendo con el horario de entrada a colegios y trabajos.

Sábado y domingo: heladas y oscilación térmica

El fin de semana presentará un fenómeno meteorológico digno de atención. El sábado será el día más frío de la semana en cuanto a mínimas, con apenas 2°C. Sin embargo, la tarde ofrecerá un respiro con una máxima de 19°C.

El domingo, la tendencia continúa, puesto que la mínima subirá ligeramente a 3°C, pero la sorpresa vendrá por la tarde. Se espera una máxima de 25°C, lo que representa un salto térmico de más de 20°C en un solo día.

Este tipo de oscilación térmica es característica de los cielos despejados en la cuenca de Santiago, donde la radiación solar calienta rápidamente la superficie tras una noche de enfriamiento radiativo.

Recomendaciones generales

Ante estas temperaturas, es fundamental:

Cuidado de la salud: Los cambios bruscos de temperatura (de 2 a 19°C o de 3 a 25°C) son precursores de enfermedades respiratorias. Mantenga el uso de bufandas por la mañana.

Calefacción: Si utiliza estufas a parafina o leña, recuerde ventilar los ambientes para evitar la acumulación de contaminantes.

Mascotas: Asegúrese de que sus mascotas tengan un lugar resguardado del frío extremo durante las madrugadas del sábado y domingo.

Todo sobre El Tiempo