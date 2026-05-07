"Salen con discursos medios raros": Parisi califica proyecto de reconstrucción como "una reforma sin corazón"

07 may. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó este jueves la caída del acuerdo entre el partido y el Gobierno sobre el proyecto de reconstrucción nacional, que fue anunciado hace unas semanas por el Presidente Kast.

¿Qué dijo Parisi?

En entrevista con Radio Bio-Bio, Parisi señaló que "lo que entregó Hacienda no cumple con las expectativas. Nosotros lo habíamos dicho fuerte y claro; lo dijeron tres ministros, que se iba a devolver el IVA de los medicamentos y los pañales de adultos y niños".

Dicho esto, indicó que se presenta "una bonificación bastante sui géneris que al final lamentablemente deja de brazos cruzados a la clase media y el PDG en esa instancia se ve obligado a tener que hacer este comunicado".

"Ellos tienen una agenda que no me la explico"

El líder del PDG sostuvo que su bancada de diputados está abierta a colaborar con el Ejecutivo, pero recalcó que este "tiene que poner su parte".

"Aquí yo creo que se están disparando ellos mismos solos en el pie, lo mismo que hicieron con las pymes: un acuerdo que se vino manejando y concretando por muchas semanas y meses, y finalmente salen con discursos medio raros", añadió.

Asimismo, aseguró que el Gobierno "está cometiendo un error" y manifestó que estaban "con la esperanza de poder avanzar y aportar más situaciones en particular en la discusión de cada una de las reformas que se quería hacer, pero al parecer ellos tienen una agenda que no me la explico".

Reunión con el ministro de Hacienda

Parisi mencionó que mañana sostendrá una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y afirmó que el Gobierno deberá dar una señal concreta para que la bancada resuelva modificar su decisión y reunirse nuevamente con el Ejecutivo.

El excandidato criticó que tras largas negociaciones con el Gobierno se presentara "un documento que no se ajusta para nada a las expectativas que habíamos conversado latamente".

"Y por lo tanto uno dice 'mira, en realidad tenemos tanta preocupación en la clase media que si el Gobierno no los quiere escuchar y quiere tener una reforma que no tiene corazón, que no tiene alma, que no tiene preocupación en la clase media, clase media emergente... lo siento'. Nosotros queremos que Chile avance para todos y no solamente para algunos", agregó.

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