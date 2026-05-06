PDG le retira el apoyo al Plan de Reconstrucción de Kast: "El gobierno no cumplió su palabra"

06 may. 2026 - 19:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un duro revés recibió el gobierno del Presidente José Antonio Kast, debido a que la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) retiró su apoyo al "Plan de Reconstrucción Nacional" que está impulsando el Ejecutivo.

Si bien el proyecto puede avanzar en la Comisión de Hacienda, el escenario se podría complicar en la sala de la Cámara, ya que los votos del PDG son fundamentales para sacar adelante la megarreforma, por lo que el oficialismo podría no alcanzar la mayoría necesaria.

¿Qué dijeron desde el PDG?

El jefe de la bancada del PDG, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, acusó que "lo que nosotros hoy día tenemos sobre la mesa es un proyecto que no cumple las expectativas", para luego recalcar que "lamentablemente, después de un mes de trabajo donde estuvieron nuestros asesores sin descanso postergando a las familias, este es un resultado pobre. Estamos muy decepcionados".

"Respecto de la votación de mañana, creo que hoy día no están las condiciones para avanzar", enfatizó Valenzuela sobre el escenario para el "Plan de Reconstrucción Nacional".

El jefe de la bancada del PDG recalcó que "nosotros estamos representando a prácticamente más de dos millones y medio de personas que nos piden en el territorio 'oiga, cuándo llega la devolución (de impuestos), porque eso me sirve para destinarlo a insumos, tener una mejor once, comernos una mejor Chokita'... nada, no tenemos nada respecto de eso. Lo consideramos lamentable".

Por su parte, el diputado Fabián Ossandón explicó: "La bancada del PDG, de manera seria y transparente, le comunica al país que lamentablemente el gobierno no cumplió su palabra. Hoy nos presentó un proyecto de ley que no considera en nada a la clase media".

"Fuimos claros y enfáticos en solicitar reembolso del IVA a medicamentos y pañales y lo que este gobierno nos presenta es un bono. Al PDG, a la bancada de la gente, se le respeta y no se le miente", concluyó Ossandón.

"De esta manera no se puede avanzar en el diálogo"

Al ser consultado si el PDG está abierto a volver a dialogar, el jefe de bancada dijo: "Nosotros siempre vamos a dialogar, pero de esta manera no se puede avanzar en el diálogo".

"Hoy, con la información que tenemos, esto es absolutamente insuficiente. Y decimos claramente que esto no es el acuerdo al que llegamos", concluyó Marcelo Valenzuela

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