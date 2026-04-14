Cámara de Diputados aprueba proyecto para levantar monumento de expresidente Sebastián Piñera: ¿Dónde estaría ubicado?

14 abr. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

La sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, texto que pasó a tercer trámite.

Lo anterior determina que las obras para erigir el monumento se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. La autorización permite colectas públicas en todo el país, en coordinación con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique.

¿Dónde estará el monumento al expresidente Sebastián Piñera?

La propuesta se originó en una moción en el Senado, desde donde pasó a la Cámara de Diputados en enero pasado. En su trámite en la comisión de Gobierno Interior, el grupo parlamentario conservó la mayor parte del articulado, pero modificó el lugar de emplazamiento. Así, se pasó de la Plaza de la Constitución a la Plaza de la Ciudadanía. De tal modo, la iniciativa requerirá de un nuevo trámite en el Senado, para que apruebe o rechace la citada modificación.

La comisión ad honorem para ejecutar este proyecto la integrarán un representante del directorio de la citada fundación, quien la presidirá; el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; dos diputados y dos senadores elegidos por las respectivas corporaciones; el alcalde de la municipalidad de Santiago; y dos exministros o exsubsecretarios colaboradores de los gobiernos de Piñera, elegidos por el directorio de la fundación. En tanto, los excedentes de las erogaciones financiarán la publicación de obras de su legado y otras iniciativas que determine la comisión.

Opiniones divididas sobre monumento a expresidente Piñera

En la discusión de este proyecto hubo visiones diferenciadas. Varios de los testimonios respaldaron la construcción del monumento, estimando que es un justo reconocimiento a la figura del expresidente. Recordaron hitos de su trayectoria como empresario, parlamentario, político y mandatario.

También se resaltaron hechos destacados durante sus dos gobiernos, como la reconstrucción tras el terremoto de 2010; el rescate de los mineros; y el manejo de la crisis de la pandemia. Igualmente, el desarrollo de políticas públicas como la Pensión Garantizada Universal y el matrimonio igualitario. Además, destacaron que la obra se realizará con fondos privados y no con recursos públicos.

Dichas expresiones provinieron principalmente de sectores de derecha. Sin embargo, también hubo diputados/as de oposición que dijeron apoyar la construcción del monumento, entendiéndolo como un acto republicano hacia un expresidente.

Otros discursos expresaron planteamientos intermedios. Si bien reconocieron aspectos de la obra de Sebastián Piñera, también observaron que había sombras en su trayectoria, por lo que estimaron que no era el momento de levantar esta propuesta y anunciaron su abstención.

Finalmente, hubo posturas críticas. Recalcaron que no pueden dejarse pasar situaciones como la vulneración de derechos humanos durante la crisis social vivida en su segundo mandato. De igual modo, se recordó su vinculación con el caso del abogado Luis Hermosilla, que pone sombras sobre la forma en que se resolvieron algunos de sus negocios y casos judiciales más importantes.

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