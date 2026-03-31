Bachelet revela desconocida propuesta de Piñera: "¿No quieres ser la próxima secretaria general de la ONU?"

31 mar. 2026 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

Durante un conversatorio sobre democracia en la Universidad de Valparaíso, la expresidenta Michelle Bachelet reveló una desconocida e inédita conversación que tuvo con el expresidente Sebastián Piñera: le propuso ser secretaria general de la ONU, cargo al que está postulando actualmente.

La exmandataria aseguró que el momento se habría producido en una de sus visitas a Chile y Piñera aprovechó la oportunidad para invitarla a conversar de diferentes temas, entre ellos, sobre el cargo más importante de la organización internacional.

La propuesta de Piñera a Bachelet

"Quiero contarles una anécdota que poca gente sabe. Cuando yo estaba en Naciones Unidas dirigiendo una agencia, vine a Chile. Vine, y cuando yo venía, el presidente Piñera siempre me invitaba a reunirme para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas", comenzó contando Bachelet.

Dentro de las cosas que conversaron, el expresidente decidió hacer el punto: "Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas?", a lo que ella le negó rotundamente, porque "jamás hubiera pensado ser secretaria general".

La insistencia de Piñera

Pero Piñera no se rindió, incluso le ofreció su apoyo para lanzar la candidatura. "No, pero te insisto. Si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo", reveló Bachelet.

La exmandataria fue ovacionada al momento de terminar de contar la conversación, y cerró su participación en el foro con la siguiente frase: "Vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por la primera secretaria mujer".