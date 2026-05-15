Laura Mlynarz, la nueva presidenta de la FECh: ingeniería, fútbol y apellido con historia

15 may. 2026 - 01:12 hrs.

Estudiante de cuarto año, jugadora de la selección femenina de su universidad, militante comunista desde los 17 años e hija de un expresidente de la misma federación que ahora encabeza. Laura Mlynarz no llegó a la presidencia de la FECh sin contexto.

Quién es

Mlynarz cursa Ingeniería Civil Hidráulica en la Universidad de Chile y milita en las Juventudes Comunistas hace cinco años. Es hija de Iván Mlynarz, quien presidió la FECh en 1999 y 2001. Antes de encabezar la lista ganadora, participó en el Centro de Estudiantes de Plan Común de su carrera y en el Centro Deportivo de Estudiantes de la universidad.

Su referente política declarada es Mireya Baltra, ministra del Trabajo durante el gobierno de Salvador Allende. En conversación con El Mercurio, Mlynarz explicó que la valora porque logró comprender que los espacios de liderazgo y conducción política se deben a las masas.

La elección

La lista "Conectemos la Chile", que reúne a militantes y cercanos a las Juventudes Comunistas y al Frente Amplio, obtuvo el 60% de los votos, equivalente a 9.729 preferencias. Se impuso a "Nuevo Horizonte", encabezada por Ricardo Román, estudiante de Derecho vinculado a las Juventudes Socialistas.

La participación alcanzó el 49,1% del padrón total de 37.606 estudiantes habilitados para votar, superando con creces el quórum mínimo exigido del 30%. El dato no es menor: en 2024 las elecciones habían sido invalidadas por no alcanzar ese umbral, dejando a la federación sin representación formal por dos años.

Su programa

Durante la campaña, Mlynarz planteó tres ejes centrales: las condiciones materiales de estudio y el bienestar estudiantil, el rol público de la universidad y la participación estudiantil, y la defensa de la educación pública y gratuita.

En sus primeras declaraciones tras el triunfo, reportadas por Emol, fue enfática en marcar el tono de su gestión: señaló que la FECh no debe ser una replicadora de consignas vacías, sino un espacio de discusión, de diagnóstico y un interlocutor válido para el estudiantado y las organizaciones.

Sobre la relación con el Partido Comunista y los llamados a movilizarse de figuras parlamentarias del partido, Mlynarz fue clara ante Emol: afirmó que la federación no está supeditada a declaraciones de autoridades parlamentarias, sino que se debe a las determinaciones, la organización y el trabajo colaborativo de su base estudiantil.

El contexto político

Mlynarz identificó el gobierno de José Antonio Kast como una amenaza directa para los derechos estudiantiles, señalando recortes proyectados en programas como la Junaeb y cuestionamientos a la gratuidad como motivos concretos de preocupación.

El triunfo fue celebrado por dirigentes del PC y del Frente Amplio. Entre quienes felicitaron públicamente a Mlynarz estuvieron el timonel del PC Lautaro Carmona, la secretaria general Bárbara Figueroa, el senador Daniel Núñez y la diputada Daniela Serrano.

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La FECh que recibe

La elección ocurre en la antesala de los 120 años de la FECh, una organización que ha marcado distintos ciclos políticos del país y que hoy intenta redefinir su papel en un contexto de menor participación orgánica y creciente fragmentación estudiantil. Según consignó el Diario y Radio Universidad de Chile, el retorno de una mesa directiva aparece para distintos sectores universitarios más como una señal de rearticulación que como el cierre definitivo de la crisis.