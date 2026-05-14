"Caiga quien caiga": Ministra Steinert valora detención de carabineros vinculados a organización criminal

14 may. 2026 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió este jueves a la detención de tres carabineros en la región de Biobío, tras ser acusados de tener vínculos con una organización criminal.

La secretaria de Estado valoró la medida adoptada por la institución de desvincular a los funcionarios implicados, y afirmó que las responsabilidades penales aplican para todos, "caiga quien caiga".

"Caiga quien caiga"

Por medio de un video, la autoridad de Gobierno destacó que la detención de los uniformados "obedece a los controles internos de la propia institución, Carabineros de Chile".

Según la ministra, se realizaron diligencias que permitieron determinar que "hay tres funcionarios que efectivamente están dentro de esta estructura criminal".

"Ante esto, la respuesta es firme: se desvinculan y se ponen a disposición de los tribunales de justicia en atención a los reglamentos dados por el Ministerio Público", agregó Steinert.

"Es importante que acá las responsabilidades administrativas o penales se ejecuten respecto de toda persona, caiga quien caiga", concluyó.

Carabineros detenidos

A los uniformados se les imputan los delitos de asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley 20.000.

Su captura se concretó tras un trabajo en conjunto del OS7 de Carabineros y el Departamento de Asuntos Internos, en coordinación con la Fiscalía en Arauco.

A su vez, se informó que la detención tuvo lugar en el marco de un operativo policial que dejó también a más de 15 civiles detenidos.