Día del Pisco chileno: Cuándo es y las mejores promociones para celebrarlo

14 may. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

Con degustaciones, promociones y fiestas en distintas ciudades del país, este viernes 15 de mayo se celebrará una nueva edición del Día Nacional del Pisco, una fecha que busca destacar uno de los productos más representativos de Chile.

La Región de Coquimbo nuevamente será el epicentro de las actividades, con eventos en Ovalle, Paihuano, Coquimbo, La Serena y Vicuña, mientras que en Santiago también habrá promociones especiales y panoramas nocturnos para brindar con piscola o pisco sour.

Promociones en la región Metropolitana

En Santiago, una de las celebraciones destacadas será la alianza entre MalPaso y Kross Bar, que prepararon promociones especiales para este viernes 15 de mayo.

Por su parte, Kross Bar Borderío será el escenario principal de una noche dedicada al pisco chileno, con:

2x1 en piscolas

2x1 en pisco sour

DJ en vivo

Photobooth

Concursos

Activaciones y premios

Las promociones estarán disponibles durante toda la jornada, tanto en regiones como en Santiago, específicamente en los locales Kross Bar de:

Factoría Italia

Orrego Luco

Borderío

Mall Sport

Concepción

Antofagasta

(Excepto sucursal aeropuerto).

Otras promociones en la Región Metropolitana

Líquidos .cl: Promociones especiales del 14 al 16 de mayo, incluyendo pisco Mistral 1lt + Coca Cola + hielo por $6.500 pagando con Banco BICE. Descuentos con Tenpo, MACH y Redpay.

.cl: Promociones especiales del 14 al 16 de mayo, incluyendo pisco Mistral 1lt + Coca Cola + hielo por $6.500 pagando con Banco BICE. Descuentos con Tenpo, MACH y Redpay. La Capital Bar & Restaurant: Piscolas desde $1.990 hasta agotar existencias.Lola: 40% de descuento en Pisco Sour, Piscola y Metropolitano.

Bar & Restaurant: Piscolas desde $1.990 hasta agotar existencias.Lola: 40% de descuento en Pisco Sour, Piscola y Metropolitano. La Chingana : Promociones en piscolones Brujas, Mal Paso y Gobernador ($8.000 por 2).

: Promociones en piscolones Brujas, Mal Paso y Gobernador ($8.000 por 2). Casino Dreams: 2x1 en piscolas durante el mes de mayo.

Exportaciones de pisco crecieron en 2025

La celebración llega en un positivo momento para la industria pisquera. Según cifras destacadas por ProChile, las exportaciones de pisco durante 2025 alcanzaron cerca de US$4 millones, lo que representó un crecimiento de 27% respecto al año anterior y un alza de 70% en comparación con 2023.

Actualmente, el destilado chileno llega a más de 70 mercados internacionales.

Ovalle celebrará la Fiesta del Pisco

Una de las principales actividades será la tradicional Fiesta del Pisco de Ovalle, que se realizará el sábado 16 de mayo entre las 11:00 y las 22:00 horas en dependencias de la Cooperativa Control Pisquero.

La jornada contará con:

Degustaciones

Gastronomía típica

típica Música en vivo

Actividades culturales

Concurso de bartender

Catas de pisco sour y coctelería

Celebración en pleno Valle del Elqui

Otra de las actividades más esperadas será la Fiesta del Pisco de Paihuano, programada para el sábado 16 de mayo entre las 11:00 y las 21:00 horas en el Espacio Control Pisquero de Pisco Elqui.

El evento incluirá:

Degustaciones pisqueras

Gastronomía típica

Artesanía local

Emprendimientos

Música en vivo

Humor y espectáculos familiares

Entre las actividades destacan concursos pisqueros, trivia, barras de coctelería y shows musicales durante toda la jornada.

Celebraciones en Coquimbo y La Serena

En Coquimbo, el tradicional Barrio Inglés será escenario del Boulevard Pisquero, evento que se desarrollará el viernes 15 y sábado 16 de mayo.

La actividad reunirá distintas marcas de pisco en torno a:

Degustaciones

Coctelería

Música en vivo

Activaciones culturales abiertas al público

En cuanto a la celebración central del Día Nacional del Pisco en La Serena se realizará el viernes 15 de mayo en INACAP La Serena con el encuentro “Sabores que Conectan: Pisco, Cocina y Territorio”.

La instancia reunirá a representantes de la industria, bartenders y chefs reconocidos de la gastronomía nacional.

Entre los invitados destacan:

Sebastián Salas

Patricio Quiénes

Eugenio Melo

Álvaro Barrientos

Mikel Zulueta

Pisquera sumó nuevos premios

La pisquera Bou Barroeta, originaria del Valle del Huasco, sumó nuevos reconocimientos en CINVE 2026, certamen que volvió a destacar la calidad y consistencia de su portafolio.

En esta edición, Luxstelle y María’s de Bou Barroeta fueron galardonados con Medalla de Oro, mientras que Cofradía y Noor obtuvieron Medalla de Plata, consolidando un desempeño transversal que confirma el trabajo de la marca en distintas expresiones del pisco premium chileno.

Todo sobre Panoramas