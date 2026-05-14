Día del Pisco chileno: Cuándo es y las mejores promociones para celebrarlo
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Con degustaciones, promociones y fiestas en distintas ciudades del país, este viernes 15 de mayo se celebrará una nueva edición del Día Nacional del Pisco, una fecha que busca destacar uno de los productos más representativos de Chile.
La Región de Coquimbo nuevamente será el epicentro de las actividades, con eventos en Ovalle, Paihuano, Coquimbo, La Serena y Vicuña, mientras que en Santiago también habrá promociones especiales y panoramas nocturnos para brindar con piscola o pisco sour.
Promociones en la región Metropolitana
En Santiago, una de las celebraciones destacadas será la alianza entre MalPaso y Kross Bar, que prepararon promociones especiales para este viernes 15 de mayo.
Por su parte, Kross Bar Borderío será el escenario principal de una noche dedicada al pisco chileno, con:
- 2x1 en piscolas
- 2x1 en pisco sour
- DJ en vivo
- Photobooth
- Concursos
- Activaciones y premios
Las promociones estarán disponibles durante toda la jornada, tanto en regiones como en Santiago, específicamente en los locales Kross Bar de:
- Factoría Italia
- Orrego Luco
- Borderío
- Mall Sport
- Concepción
- Antofagasta
(Excepto sucursal aeropuerto).
Otras promociones en la Región Metropolitana
- Líquidos.cl: Promociones especiales del 14 al 16 de mayo, incluyendo pisco Mistral 1lt + Coca Cola + hielo por $6.500 pagando con Banco BICE. Descuentos con Tenpo, MACH y Redpay.
- La Capital Bar & Restaurant: Piscolas desde $1.990 hasta agotar existencias.Lola: 40% de descuento en Pisco Sour, Piscola y Metropolitano.
- La Chingana: Promociones en piscolones Brujas, Mal Paso y Gobernador ($8.000 por 2).
- Casino Dreams: 2x1 en piscolas durante el mes de mayo.
Exportaciones de pisco crecieron en 2025
La celebración llega en un positivo momento para la industria pisquera. Según cifras destacadas por ProChile, las exportaciones de pisco durante 2025 alcanzaron cerca de US$4 millones, lo que representó un crecimiento de 27% respecto al año anterior y un alza de 70% en comparación con 2023.
Actualmente, el destilado chileno llega a más de 70 mercados internacionales.
Ovalle celebrará la Fiesta del Pisco
Una de las principales actividades será la tradicional Fiesta del Pisco de Ovalle, que se realizará el sábado 16 de mayo entre las 11:00 y las 22:00 horas en dependencias de la Cooperativa Control Pisquero.
La jornada contará con:
- Degustaciones
- Gastronomía típica
- Música en vivo
- Actividades culturales
- Concurso de bartender
- Catas de pisco sour y coctelería
Celebración en pleno Valle del Elqui
Otra de las actividades más esperadas será la Fiesta del Pisco de Paihuano, programada para el sábado 16 de mayo entre las 11:00 y las 21:00 horas en el Espacio Control Pisquero de Pisco Elqui.
El evento incluirá:
- Degustaciones pisqueras
- Gastronomía típica
- Artesanía local
- Emprendimientos
- Música en vivo
- Humor y espectáculos familiares
Entre las actividades destacan concursos pisqueros, trivia, barras de coctelería y shows musicales durante toda la jornada.
Celebraciones en Coquimbo y La Serena
En Coquimbo, el tradicional Barrio Inglés será escenario del Boulevard Pisquero, evento que se desarrollará el viernes 15 y sábado 16 de mayo.
La actividad reunirá distintas marcas de pisco en torno a:
- Degustaciones
- Coctelería
- Música en vivo
- Activaciones culturales abiertas al público
En cuanto a la celebración central del Día Nacional del Pisco en La Serena se realizará el viernes 15 de mayo en INACAP La Serena con el encuentro “Sabores que Conectan: Pisco, Cocina y Territorio”.
La instancia reunirá a representantes de la industria, bartenders y chefs reconocidos de la gastronomía nacional.
Entre los invitados destacan:
- Sebastián Salas
- Patricio Quiénes
- Eugenio Melo
- Álvaro Barrientos
- Mikel Zulueta
Pisquera sumó nuevos premios
La pisquera Bou Barroeta, originaria del Valle del Huasco, sumó nuevos reconocimientos en CINVE 2026, certamen que volvió a destacar la calidad y consistencia de su portafolio.
En esta edición, Luxstelle y María’s de Bou Barroeta fueron galardonados con Medalla de Oro, mientras que Cofradía y Noor obtuvieron Medalla de Plata, consolidando un desempeño transversal que confirma el trabajo de la marca en distintas expresiones del pisco premium chileno.
Leer más de