Silver: Así es el espacio solo para mayores de 50 que se instaló en mall de Santiago

13 may. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

La iniciativa impulsada por BondUP busca transformarse en un punto de encuentro para personas mayores de 50 años, con talleres, actividades, cafetería y espacios de socialización.

Durante la segunda quincena de mayo abrirá sus puertas “Silver”, un innovador espacio que se llevará a cabo en el Mallplaza Egaña, en la comuna de La Reina.

El proyecto busca posicionarse como la primera red social de entretenimiento y conexión enfocada en personas +50, y busca convertirse en un lugar de encuentro para este segmento.

Características de "Silver"

Según detallaron desde la organización, “Silver” contará con una superficie de 420 metros cuadrados, donde se desarrollarán talleres diarios, instancias de aprendizaje y espacios de interacción social.

La CEO de BondUP, Michelle Schnitzer, explicó que la iniciativa nace ante la necesidad de generar espacios enfocados en este grupo etario: “Hoy las personas mayores a 50 años están buscando experiencias, comunidad y espacios donde sentirse parte. Silver nace desde esa necesidad: no es solo un lugar, es una nueva forma de vivir esta etapa”, señaló.

Talleres, cafetería y foco en emprendimiento

Uno de los partners académicos del proyecto será la Universidad Mayor, institución que liderará talleres enfocados en negocios, emprendimiento y formación continua para personas mayores.

Además, el espacio contará con una cafetería llamada NUP Coffee, cuya propuesta estará enfocada en alimentos y bebidas con probióticos y prebióticos.

Desde BondUP también destacaron que todo el equipo que trabajará en “Silver” estará compuesto por personas mayores de 50 años.

Los socios estratégicos del proyecto

La iniciativa cuenta con el respaldo de Mallplaza y Despegar como socios estratégicos, además de Caja Los Andes como main sponsor.

El gerente de División Chile de Mallplaza, Alfredo Camponovo, afirmó que el objetivo es generar espacios más inclusivos para las personas mayores: “Queremos asegurar que las personas mayores encuentren un lugar que entiende y atiende sus necesidades. Porque entendemos que ‘Salir es Vivir’, los invitamos a todos a salir, encontrarse y disfrutar la vida con nosotros”, indicó.

Por su parte, el Country Manager de Despegar para Chile, Perú y Ecuador, Dirk Zandee, destacó el interés de este grupo por nuevas experiencias y viajes.

En tanto, el gerente general de Caja Los Andes, Tomás Zavala, señaló que actualmente cuentan con más de 1,4 millones de afiliados mayores de 50 años, lo que les ha permitido conocer en profundidad sus intereses y necesidades.

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