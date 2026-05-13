Es oficial: aplican fuertes restricciones contra el ICE y si eres migrante en Nueva York esto es todo lo que debes saber

13 may. 2026 - 09:05 hrs.

Un tribunal en Nueva York recientemente aprobó un paquete normativo que protege los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, al limitar drásticamente el alcance del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dentro del estado.

La decisión es un intento por frenar los abusos contra los extranjeros vulnerables. Por ello, ahora los operativos policiales enfrentan una resistente barrera jurídica, la cual establece prohibiciones para garantizar el bienestar de las personas en cualquier intervención.

¿Cuáles son las nuevas restricciones contra ICE en Nueva York?

De acuerdo al abogado de inmigración Sebastián Simón en Instagram, el mandato legal transforma las reglas migratorias y exige un respeto hacia los ciudadanos extranjeros:

Acuerdos policiales: quedan totalmente prohibidos los acuerdos formales entre las fuerzas policiales locales y los agentes federales de ICE.

quedan totalmente prohibidos los acuerdos formales entre las fuerzas policiales locales y los agentes federales de ICE. Uso de instalaciones: la agencia federal ICE pierde la autorización para utilizar las cárceles locales con el fin de detener a los inmigrantes.

la agencia federal ICE pierde la autorización para utilizar las cárceles locales con el fin de detener a los inmigrantes. Acceso restringido: los agentes de ICE no pueden ingresar a casas particulares, hospitales, iglesias ni escuelas sin poseer una orden judicial oficial firmada por un juez.

los agentes de ICE no pueden ingresar a casas particulares, hospitales, iglesias ni escuelas sin poseer una orden judicial oficial firmada por un juez. Identidad visible: se prohíbe el uso de máscaras por parte de los agentes federales durante los operativos en la calle (salvo excepciones muy específicas de seguridad).

se prohíbe el uso de máscaras por parte de los agentes federales durante los operativos en la calle (salvo excepciones muy específicas de seguridad). Acción legal civil: las familias y los ciudadanos afectados adquieren el derecho de demandar formalmente a ICE ante cualquier violación de sus derechos constitucionales.

Foto: Meganoticias

Esta nueva ley representa una histórica victoria, porque otorga herramientas defensivas reales a las comunidades extranjeras. Los ciudadanos pueden ahora exigir identificaciones a los agentes, para así evitar redadas encubiertas y proteger su seguridad y hogares ante cualquier intento de intervención sorpresa.

Sin embargo, la postura política desafía directamente la autoridad de Washington y genera un choque de poderes sin precedentes en la historia reciente. El experto jurídico anticipa que podría venir ahora una feroz batalla legal en la corte federal, donde la Casa Blanca intentará derribar las restricciones estatales durante el litigio.

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