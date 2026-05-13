Bono para Transportistas: Por esta razón podrías dejar de cobrar los $100 mil mensuales

13 may. 2026 - 09:00 hrs.

El Ministerio de Transportes (MTT) continúa apoyando a los conductores con el Bono para Transportistas, un aporte de $100.000 mensuales que pueden usarse solo para la compra de combustible.

Este beneficio económico se entrega de forma directa mediante la Cuenta RUT del BancoEstado entre los meses de abril y septiembre. Sin embargo, existe una condición específica en la ley que podría cancelar estos pagos de manera anticipada.

¿Por qué se dejaría de pagar el Bono para Transportistas?

Aunque está previsto que el pago termine en septiembre de 2026, dejará de otorgarse si el precio promedio mensual del petróleo Brent baja de 80 dólares. Es decir, si el valor del barril es menor a ese límite, las transferencias se suspenden, indica el MTT.

En este sentido, la entrega se interrumpirá a partir del mes siguiente a aquel en que ocurrió la caída del precio.

¿Qué se necesita para recibir el Bono para Transportistas?

El beneficio se entregará a los conductores que cumplan con los siguientes requerimientos:

Ser propietario, mero tenedor o conductor designado de un taxi, taxi colectivo, transporte escolar o transporte de pasajeros Arica-Tacna.

Estar inscrito al 24 de marzo de 2026 en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros o en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. Deben permanecer inscritos a la fecha del pago.

¿Cómo se solicita el Bono para Transportistas?

El trámite de solicitud se debe realizar en el portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes (postula aquí), aunque el procedimiento puede variar en cada caso:

Dueño: debe ingresar con la Clave Única, seleccionar al beneficiario del bono (si tiene más de un vehículo y conductor designado), completar y enviar el formulario.

debe ingresar con la Clave Única, seleccionar al beneficiario del bono (si tiene más de un vehículo y conductor designado), completar y enviar el formulario. Conductor designado: lea las instrucciones recibidas al correo electrónico, ingrese al portal de solicitud y suba una fotografía o archivo PDF de la licencia de conducir profesional vigente (legible y por ambos lados).

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