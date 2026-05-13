Último día para postular al Capital Semilla: Estos son los requisitos

13 may. 2026 - 08:00 hrs.

Si tienes una idea de negocio y buscas financiamiento, el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) tiene la solución. El programa Capital Semilla Emprende está en sus últimas horas de postulación para entregar un apoyo económico clave a nuevos emprendedores.

Este fondo concursable busca potenciar a quienes aún no formalizan su trabajo. Los seleccionados recibirán recursos vitales para comprar maquinaria, insumos y recibir asistencia técnica que impulse su proyecto directamente al mercado.

¿Qué necesito para postular al Capital Semilla?

El sitio web de Sercotec señala que, para acceder a este beneficio y transformar la idea en realidad, se deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser persona natural (chileno o extranjero) mayor de 18 años.

No tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

No registrar deudas laborales o previsionales, ni tener multas impagas. Tampoco puede tener deudas tributarias ante el SII.

Presentar un proyecto de negocio que esté alineado con las bases de la región donde se postula. Para esto, debe completar un Test de Caracterización Emprendedora y armar un modelo de negocios (Canvas) en la plataforma.

¿Cuál es el monto que entrega el Capital Semilla?

El programa entrega un subsidio de hasta $3.500.000 no reembolsables. Sin embargo, este dinero no se puede gastar al azar, sino que debe dividirse obligatoriamente en:

Gestión Empresarial: destinar de $200.000 a $500.000 para capacitaciones, asistencia técnica y acciones de marketing.

destinar de $200.000 a $500.000 para capacitaciones, asistencia técnica y acciones de marketing. Inversiones: gastar de $3.000.000 a $3.300.000 en la compra de activos (maquinarias, equipos), habilitación de infraestructura y capital de trabajo (insumos).

El ganador deberá entregar un aporte empresarial en efectivo (generalmente el 3% del subsidio). Además, Sercotec solo financia el valor neto de las compras, por lo que el pago del IVA deberá cubrirlo el beneficiario.

¿Cómo se postula al Capital Semilla?

El proceso de postulación es totalmente gratuito y se realiza en línea. Solo se deben seguir estos pasos antes de que cierre la convocatoria:

Ingresar al portal de postulaciones (pulsa aquí) .

. Seleccionar la región que corresponda para verificar las bases y los plazos exactos.

Iniciar sesión con Clave Única o cuenta de usuario de Sercotec.

Completar el formulario, el test y subir el plan de trabajo junto a un video pitch de presentación.

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