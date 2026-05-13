La rebelión de lo barato: El fin de la era de las armas sofisticadas ante el avance de la tecnología "desechable"

13 may. 2026 - 08:15 hrs.

Los conflictos internacionales transitan hacia una etapa donde el uso de armas sofisticadas y extremadamente costosas está quedando atrás. Hoy, ejércitos grandes y pequeños optan por el despliegue masivo de equipos desechables y baratos en zonas de combate.

Es un importante cambio de estrategia militar, permitiendo reducir los altos presupuestos de defensa y enfocarse en contrarrestar la creciente amenaza que suponen los drones y aparatos similares, tecnologías que transformaron la guerra en un serio reto económico.

¿Por qué las armas baratas están desplazando a la tecnología sofisticada?

Desde Irán hasta Ucrania, los sistemas aéreos no tripulados (UAS) han proliferado debido a que se fabrican en base a tecnología de doble propósito (civil y militar) y componentes de venta libre. Esta decisión reduce el costo y permite ensamblar armas letales masivamente, de acuerdo a Interesting Engineering.

A su vez, la táctica agota los recursos del adversario velozmente: un pequeño dron barato obliga al enemigo a desperdiciar misiles de hasta cuatro millones de dólares. Esto asegura que los ejércitos más pequeños puedan desafiar a potencias mayores mediante interrupciones en su logística y ataques de precisión, sin la necesidad de realizar grandes inversiones.

Foto: Meganoticias

Actualmente, los soldados incluso pueden modificar estas plataformas en el campo de batalla, donde suelen usarse para cazar francotiradores enemigos con cámaras térmicas. La estrategia también se coordina con un despliegue de cientos de drones baratos mezclados con municiones reales para abrumar defensas, tanques, artillería y aviones.

Por esta razón, el inmenso volumen aéreo supera velozmente a cualquier respuesta defensiva disponible en un territorio ocupado. Los diversos grupos insurgentes ejecutan estas operaciones irregulares contra bases militares u otros objetivos valiosos, un despliegue asimétrico que reemplaza la vital necesidad de movilizar enormes ejércitos.

Foto: Meganoticias

¿Cómo se contrarresta la amenaza de las armas baratas?

Uno de los países que adoptó agresivamente esta estrategia fue Estados Unidos, cuyo ejército desarrolla su propio arsenal de sistemas desechables bajo el programa LASSO (Hellhound S3): un dron polivalente impreso totalmente en 3D, impulsado por turborreactor y modificable en el terreno.

Otras naciones también crean armas láser para eliminar pequeñas naves enemigas en cuestión de segundos. Aunque requieren una alta inversión inicial, cada disparo cuesta centavos, viaja a la velocidad de la luz y posee extrema precisión, lo que reduce los gastos operativos e incrementa la efectividad.

A su vez, muchos ejércitos rescatan antiguos sistemas de artillería antiaérea y los actualizan incorporando control de fuego, radar y guía electroóptica/infrarroja para disparar municiones de ráfaga. Mientras, los aviones A-10 Thunderbolt y los helicópteros AH-64 Apache emplean cohetes y cañones para destruir enjambres, debido a que sus escáneres son mejores en la detección de drones.

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