Precisión letal: China presenta nueva arma láser ligera montada en camionetas que rastrea y destruye drones a 1,4 kilómetros

25 abr. 2026 - 15:05 hrs.

El complejo industrial-militar de China presentó el NI-L3K, una innovadora arma letal para neutralizar drones, ofreciendo una gran protección contra los continuos ataques de enjambres de vehículos no tripulados.

La compañía Novasky Technology fue la encargada de diseñar este potente rayo destructor, que puede montarse sobre una camioneta ligera para facilitar su transporte. Este novedoso sistema dispara pulsos eléctricos continuos por un costo muy bajo.

¿En qué consiste el arma láser montada NI-L3K de China?

Es una torreta que dispara un rayo de tres kilovatios que destruye el motor o la batería del dron en solo 10 segundos. Incorpora un sensor electroóptico para rastrear cada blanco con inmensa precisión visual, permitiendo detectar y neutralizar estas amenazas a 1,4 kilómetros de distancia, de acuerdo a Interesting Engineering.

Este mecanismo elimina la necesidad de comprar y transportar costosas municiones tradicionales para la defensa. Cada disparo consume electricidad y cuesta alrededor de diez dólares, lo que representa un gran ahorro de dinero frente a los modernos misiles interceptores.

Foto: Army Recognition

Sin embargo, por el tamaño de su batería, el equipo militar solo puede funcionar de forma continua durante 30 minutos. Además, el calor y frío extremo, la humedad y el polvo ambiental pueden reducir su efectividad en combate.

Toda esta maquinaria viaja acoplada en la sección trasera de una camioneta modificada para la guerra, donde la compañía también instala sistemas de refrigeración junto a los generadores de energía. Este novedoso diseño modular reduce los costos de mantenimiento y facilita las ventas para clientes extranjeros.

¿Cuál será su rol en el campo de batalla?

Los estrategas militares catalogan a este sistema como la última línea defensiva contra drones que logran evadir misiles y guerra electrónica, como vehículos no tripulados pequeños, cuadricópteros comerciales y de vista en primera persona (FPV).

Aunque requiere de 10 segundos de enfoque continuo para quemar los circuitos del objetivo, la industria china impulsa las exportaciones de este tipo de herramientas al fabricar más del 35% de láseres disponibles en el mercado.

Novasky Technology promociona esta plataforma en ferias internacionales de seguridad para sumar compradores, a los cuales busca atraer con sus capacidades para disparar casi en un círculo completo para impactar en varias direcciones, una flexibilidad operativa que permite asegurar el perímetro militar contra rápidos ataques.

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