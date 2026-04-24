Solo 15 drones derribados: El ejercicio de los Rangers que expone la vulnerabilidad del soldado ante los FPV

24 abr. 2026 - 10:15 hrs.

El ejercicio reciente de los Rangers estadounidenses deja una conclusión incómoda: incluso soldados de élite tienen serias dificultades para enfrentar drones FPV en combate cercano. De decenas de enfrentamientos simulados con munición real, solo se lograron derribar 15 drones, exponiendo una preocupante vulnerabilidad.

En un escenario real, esa cifra podría traducirse en múltiples bajas, confirmando que estos dispositivos representan una de las amenazas más complejas del campo de batalla moderno, reseña Forbes.

¿Cuáles son los detalles de este entrenamiento de los Rangers estadounidenses?

El entrenamiento, diseñado para simular condiciones reales, puso a prueba a 40 equipos altamente capacitados frente a drones pequeños, rápidos y maniobrables. A pesar de su precisión contra objetivos humanos, los Rangers comprobaron que interceptar estos aparatos es mucho más difícil.

Su velocidad —capaz de superar los 200 km/h— y su capacidad de repetir ataques hasta acertar convierten a los FPV en un enemigo persistente y letal. Los resultados coinciden con experiencias recientes en conflictos como el de Ucrania, donde los drones han demostrado su eficacia contra infantería y vehículos blindados.

US Navy

El ejercicio también reveló que disparar con armas ligeras contra drones no solo es poco efectivo, sino que obliga al soldado a quedarse expuesto, aumentando su vulnerabilidad. Aunque existen casos aislados de drones derribados con rifles, no es una solución fiable. Por ello, se exploran alternativas como municiones especiales que dispersan múltiples proyectiles, aumentando la probabilidad de impacto sin necesidad de cambiar de armamento.

Esto refuerza la idea de que el problema no es la falta de capacidad militar, sino la necesidad urgente de adaptación táctica. Persiste, sin embargo, cierta subestimación del peligro que representan los drones FPV en algunos sectores militares.

La principal lección del ejercicio es estratégica: es preferible enfrentar estas debilidades en entrenamiento que en combate real. El soldado moderno ya no solo enfrenta a otros combatientes, sino a máquinas difíciles de detectar, interceptar y detener, lo que redefine las reglas del combate terrestre.

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