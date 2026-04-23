Drones e IA: La nueva apuesta del Comando Sur para operar desde el mar hasta el espacio contra los cárteles en Latinoamérica

23 abr. 2026 - 16:15 hrs.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) estableció un nuevo mando de guerra autónoma para operar desde el fondo marino hasta el espacio contra los cárteles en Latinoamérica. La estrategia incluye el despliegue de drones, sistemas no tripulados e Inteligencia Artificial.

Así lo anunció un comunicado oficial del organismo. La orden fue dada por el general de la Infantería de Marina Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, con el propósito de apoyar las prioridades de la Estrategia de Seguridad Nacional, fortalecer la cooperación regional y ampliar el dominio operacional de las fuerzas estadounidenses en la región.

“Desde el fondo marino hasta el espacio y en todo el ámbito cibernético, tenemos la firme intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense mediante el despliegue de innovaciones de vanguardia y una colaboración cada vez más estrecha con nuestros socios permanentes en la región para superar a aquellos que amenazan nuestra paz y seguridad colectivas”, expresó Donovan.

El nuevo mando empleará plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados capaces de contrarrestar amenazas en diversos ámbitos. Su función es vincular las misiones tácticas con los efectos estratégicos a largo plazo. Asimismo, colaborará con aliados y socios en la región para impulsar objetivos comunes, como la desarticulación de redes narcoterroristas y cárteles, y la respuesta a crisis causadas por desastres naturales a gran escala.

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¿Qué se sabe de esta nueva estrategia del Comando Sur de Estados Unidos?

La adopción de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de las alianzas responden a la necesidad de fomentar la estabilidad regional de maneras nuevas y eficaces. Donovan destacó que el área de responsabilidad del SOUTHCOM presenta condiciones, terrenos y entornos operativos diversos que la convierten en un escenario ideal para la innovación.

“Es una región con socios de seguridad muy capaces y comprometidos que se muestran proactivos, adoptan las tecnologías y están muy interesados en colaborar con nosotros”, explicó el comandante.

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