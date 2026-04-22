Video muestra momento en que avioneta se enreda con tendido eléctrico y cae abruptamente en California

22 abr. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un dramático accidente aéreo sacudió a la comunidad de Pacoima, en Los Ángeles, California, cuando una pequeña aeronave se enredó en el tendido eléctrico antes de precipitarse a tierra.

El siniestro, captado en video por testigos aterrados, dejó al piloto luchando por su vida y revivió el debate sobre la seguridad en las zonas residenciales cercanas a los aeropuertos.

El momento del impacto

El incidente ocurrió la mañana del martes 21 de abril, cuando una avioneta Cessna 172, propiedad de la empresa Vista Aviation, llevaba apenas 10 minutos de vuelo.

Según los reportes del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), la aeronave realizaba maniobras de aproximación hacia el Aeropuerto Whiteman cuando, por causas que aún se investigan, perdió altura y colisionó directamente con los cables de alta tensión.

El choque provocó una explosión eléctrica visible a varios metros de distancia, lo que causó cortes de energía inmediatos en la zona. Tras el impacto con los cables, el avión perdió el control total y cayó en picada sobre un estacionamiento y el área de una calle cercana, quedando prácticamente destruido.

Heroísmo entre los escombros

A pesar de la magnitud del impacto, la tragedia no fue mayor gracias a la intervención de los vecinos. Un grupo de residentes que presenció el desplome no dudó en correr hacia los restos de la avioneta, que comenzaba a despedir humo.

Con un esfuerzo comunal, lograron levantar parte de la estructura para liberar al piloto, un hombre de aproximadamente 70 años que se encontraba inconsciente y atrapado.

Los servicios de emergencia llegaron minutos después para estabilizar a la víctima. "La mitad de su cuerpo quedó aplastada por el avión", relató uno de los testigos que participó en el rescate. El piloto fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece en estado crítico con heridas graves.

Actualmente, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lideran la investigación para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica o a un error humano.

Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta, esperando que este nuevo siniestro sea el punto de inflexión para medidas de seguridad más rigurosas.

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