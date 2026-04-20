Video muestra impactante explosión en taller mecánico de Punta Arenas: Hay una persona herida de gravedad

20 abr. 2026 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, una gigantesca explosión sacudió a un barrio residencial en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes, resultando un hombre herido de gravedad.

El hecho, que se habría provocado por acumulación de gas, quedó registrado en un impactante video de cámaras de seguridad, donde se aprecia cómo una vivienda, que funcionaba como taller mecánico, estalla violentamente hacia la calle, expulsando escombros y hasta neumáticos.

Un herido grave y otra salvó de "milagro"

A raíz de la emergencia, el dueño de la propiedad, un hombre de 45 años, resultó con el 75% de su cuerpo quemado y con las vías respiratorias severamente comprometidas. Actualmente, se encuentra internado en estado grave en la UTI del Hospital Regional de Punta Arenas.

El registro en video también muestra a una mujer que iba caminando justo por fuera del recinto al momento de la detonación. Pese a la magnitud del estallido, que duró apenas un par de segundos, logró sobrevivir de milagro, resultando solo con lesiones menores.

"El taller estaba de manera irregular"

En conversación con Meganoticias, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, entregó mayores antecedentes sobre el recinto afectado, confirmando que no contaba con los permisos correspondientes para operar.

"Vimos que la casa está regularizada, pero la actividad de al lado, que era el garaje y funcionaba como taller, estaba sin la regularización. Las normas tienen una lógica que justamente es tener más seguridad", señaló el jefe comunal.

Respecto a las causas del siniestro, Radonich indicó que Bomberos, que acudió con cuatro carros al lugar, se encuentra investigando, aunque de manera preliminar se cree que fue una acumulación de gas. La autoridad comunal explicó que, una vez que Bomberos y Fiscalía terminen los peritajes técnicos, personal municipal acudirá para retirar los escombros.

Afortunadamente, no hubo fuego ni propagación hacia las casas vecinas, incluida la sede de la junta de vecinos ubicada justo al frente.

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