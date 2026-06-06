Con miras al megapuerto exterior de San Antonio: Los cambios que trae la "Autopista del Sol"

06 jun. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la segunda concesión de la Ruta 78, la autopista que une Santiago con San Antonio se apronta a una serie de obras que buscan mejorar su capacidad vial, considerando el intenso tráfico de carga y el mayor flujo en tránsito que significará el megapuerto exterior.

Los cambios que trae la "Autopista del Sol"

Atendiendo este último punto, uno de los cambios más destacados es el proyecto "Ruta 78–Fase 1: Acceso Sur a San Antonio" con el cual se modificará la entrada al puerto más importante del país a través de la ampliación de pistas y la reorganización de los enlaces con otras rutas.



En el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), se detalla que el proyecto busca "ampliar y mejorar" el tramo "entre enlace Reuss y el acceso al Puerto de San Antonio, generar nueva infraestructura para mejorar la conectividad del transporte de carga y de pasajeros, incluida su funcionalidad portuaria".

En concreto, el proyecto considera las siguientes obras:

Terceras pistas en ambos sentidos de tránsito de la vía troncal, hasta la divergencia de los ramales viales hacia el Puerto de San Antonio.

en ambos sentidos de tránsito de la vía troncal, hasta la divergencia de los ramales viales hacia el Puerto de San Antonio. Nuevo paradero de buses y pasarela Colinas del Mar.

Colinas del Mar. Proyectar dos nuevos lechos de frenado de emergencia .

. Mejoramiento del enlace Barrancas , sus lazos y ramales, debido al ensanche de la vía troncal.

, sus lazos y ramales, debido al ensanche de la vía troncal. Reposición de la estructura paso inferior La Playa .

. Obras de Paisajismo .

. Pórticos de peaje Barrancas y Reuss.

Barrancas y Reuss. Mejoramiento de la Rotonda Curicó , con 3 pistas y aumento de radio interior.

, con 3 pistas y aumento de radio interior. Mejoramientos de acceso y salida a avenida Barros Luco .

. Nuevo acceso a supermercado Líder.

a supermercado Líder. Nueva trinchera paralela a la trinchera existente en Barros Luco.

paralela a la trinchera existente en Barros Luco. Ramal hacia Puerto Exterior de dos pistas por sentido, desnivelada a través de Paso Superior.

de dos pistas por sentido, desnivelada a través de Paso Superior. Mejoramiento vial en área de Rotonda Pablo Neruda .

. Mejoramiento de la conectividad vial con nueva Ruta de La Fruta .

. Actualización de iluminación incorporando tecnología LED.

incorporando tecnología LED. Actualización de toda la señalización de seguridad vial.

Con esto, se busca cumplir con una serie de objetivos específicos, como entregar una mejor conectividad y sustentabilidad al desarrollo social, económico, turístico y productivo, optimizar los tiempos de viaje o potenciar y fomentar el acceso al puerto de San Antonio.

Cabe destacar que este no es el único proyecto que prepara la "Autopista del Sol", ya que en el marco de su segunda concesión se incluyen cambios en todo su trazado, como nuevos accesos y enlaces, ampliación de las terceras pistas entre Talagante y Melipilla o un tramo subterráneo en la comuna de Santiago.

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