Pila norte del puente Chacao llega al 98% de avance: ¿Cuándo estaría listo?

04 jun. 2026 - 09:48 hrs.

¿Qué pasó?

La conectividad del sur de Chile vive jornadas clave. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que la pila norte del Puente Chacao ha alcanzado un 98% de avance general, entrando de lleno en la etapa final de hormigonado de sus elevaciones.

Este logro representa uno de los hitos estructurales más significativos en el desarrollo de la megaobra que unirá definitivamente la Isla Grande de Chiloé con el continente.

La colosal estructura se eleva imponente a casi 200 metros sobre el nivel del mar, posicionándose como una pieza fundamental dentro del entramado de ingeniería que sostendrá el futuro puente colgante más largo de América Latina.

Los detalles técnicos del fin de una fase

De acuerdo con las declaraciones del seremi de Obras Públicas de la región de Los Lagos, Jairo Quinteros, los trabajos actuales están concentrados en la viga travesaño superior de la estructura. Específicamente, los operarios hormigonan el muro sur de dicha viga, luego se vaciará la losa superior. Con esta última acción, se dará por terminada oficialmente la construcción de hormigón en la zona norte.

Una vez que el material fragüe y se complete esta etapa, los equipos en terreno iniciarán el retiro de los moldajes. Posteriormente, comenzará el despliegue e instalación de las obras temporales que resultan estrictamente necesarias para el montaje de la superestructura del viaducto.

Carlos Contreras, jefe del proyecto del Puente Chacao, enfatizó que este progreso cierra un ciclo muy importante para las elevaciones físicas en el canal.

Asimismo, la atención de la obra ya se está diversificando hacia el extranjero. Actualmente, en Corea del Sur se fabrican a toda marcha componentes vitales, tales como los tableros del puente y los miles de alambres de alta resistencia requeridos para confeccionar el imponente cable principal. Del mismo modo, los equipos técnicos ya planifican las futuras labores asociadas a la mantención operacional del viaducto.

Estado general y fecha de entrega

La megaobra avanza de manera equilibrada en sus diferentes frentes de trabajo en el canal. El estado de las tres grandes pilas estructurales es el siguiente:

Pila Norte: 98% de avance (fase de remates en hormigón).

Pila Sur: 95% de avance.

Pila Central: 92% de avance.

A pesar de la complejidad logística que impone el clima y las corrientes del Canal de Chacao, las autoridades del MOP ratificaron una de las mayores dudas de la comunidad: los plazos de entrega.

Desde la institución afirmaron categóricamente que el plazo contractual del puente se mantiene fijado para octubre de 2028, fecha en la que se espera que cambie para siempre la conectividad y el desarrollo económico de la región de Los Lagos.

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