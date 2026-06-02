Algarrobo recupera su postal: Así quedó el borde costero tras reconstrucción por destructivas marejadas

02 jun. 2026 - 14:48 hrs.

El borde costero de Algarrobo vuelve a ponerse de pie. A través de sus redes sociales, el ministro Louis de Grange destacó la entrega oficial de las obras de recuperación de la costanera, una infraestructura turística clave que había quedado severamente dañada.

"En Algarrobo, inaugurando la recuperación del borde costero que fue destruido a fines del 2024 por enormes marejadas. Gran y rápido trabajo de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, junto con autoridades locales. ¡Mejorando la calidad de vida de todos los chilenos!", manifestó.

Esta inauguración marca el cierre de un complejo capítulo para el tradicional balneario de la región de Valparaíso, el cual vio amenazado su sustento turístico y comercial tras uno de los eventos meteorológicos más agresivos de los últimos años.

Destructivas marejadas de 2024

Para comprender la magnitud de la obra, es necesario remontarse a los últimos días de diciembre de 2024. Justo a las puertas de la temporada de año nuevo y las vacaciones de verano, un fuerte tren de olas y marejadas calificadas como "anormales" azotó con violencia el litoral central de Chile.

En Algarrobo, el impacto del mar fue devastador. Las cámaras de seguridad del sector y los registros de los vecinos captaron el momento en que la fuerza del agua socavó las bases del paseo peatonal en la emblemática playa Las Cadenas.

El antes y después del borde costero

La fuerza del oleaje generó un desprendimiento mayor en la infraestructura, provocando un socavón de más de cinco metros y el colapso total de varios metros de muros de contención y barandas.

El incidente obligó a decretar un cierre perimetral inmediato por motivos de seguridad. Esto causó profunda preocupación en la comunidad y en los más de 300 locatarios y comerciantes de la zona.

La respuesta técnica y la nueva infraestructura

Ante la emergencia, la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en coordinación con la Municipalidad de Algarrobo, desplegó un plan de contingencia rápido. Inicialmente se ejecutaron obras de mitigación de emergencia para frenar el avance del mar y devolver la seguridad básica al tránsito de personas.

Posteriormente, comenzó el proyecto de reconstrucción definitiva. El diseño técnico no solo buscó devolver la estética urbana al balneario, sino adaptarlo a la nueva realidad climática.

En las imágenes expuestas por el ministro, se puede apreciar la destrucción de la costanera y la cantidad de escombros que se acumuló a raíz de las marejadas. En otras imágenes, quedó de manifiesto la renovada apariencia de este lugar, por el que ahora podrán transitar vecinos y turistas.

En Algarrobo, inaugurando la recuperación del borde costero que fue destruido a fines del 2024 por enormes marejadas. Gran y rápido trabajo de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, junto con autoridades locales. Mejorando la calidad de vida de todos los chilenos! pic.twitter.com/552cfZQFBQ — Louis de Grange (@louisdegrange) June 2, 2026

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