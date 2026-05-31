Túnel de Agua Negra toma un nuevo impulso: Así será la megaobra que busca unir Chile y Argentina los 365 días del año

31 may. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Desde hace décadas los habitantes de la región de Coquimbo y de la provincia argentina de San Juan vienen escuchando sobre el proyecto del túnel internacional de Agua Negra, una megaobra que promete unir ambos territorios durante los 365 días del año sin importar las inclemencias de la Cordillera de Los Andes.

En los últimos años, el proyecto que hace casi una década se estimaba en un costo de 1.500 millones de dólares, fue dejado de lado por ambos países debido a su alto costo; sin embargo, hoy toma un nuevo impulso gracias al respaldo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Túnel de Agua Negra toma nuevo impulso

De acuerdo al Diario Uno, el BID aprobó préstamos por 280 millones de dólares para la primera etapa de las obras, con fondos destinados tanto para Chile como para Argentina.

El interés de la entidad no solo radica en ambos países, ya que la obra forma parte del Corredor Bioceánico Central, que busca unir la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, con el puerto de Coquimbo. Su recorrido pasa por el centro de Argentina y daría una salida expedita al Asia-Pacífico al "boom minero" que vive San Juan.

En cuanto a las características del túnel, este considera una longitud de 14 kilómetros entre la Quebrada del Río Colorado (Chile) y la Quebrada de San Lorenzo (Argentina), lo que ahorraría unos 60 kilómetros de recorrido de la ruta actual que normalmente solo puede abrir entre los meses de diciembre y abril.

La obra comprende dos galerías paralelas con dos pistas de circulación unidireccionales que estarán unidas por varias galerías peatonales y vehiculares de emergencia. Además, se considera un moderno sistema de ventilación y tecnología para soportar las condiciones de la montaña.

Por ahora, el Túnel de Agua Negra sigue en sus fases preliminares de diseño e inversión, siendo la altitud media de 3.800 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas extremas, el riesgo sísmico y su impacto ambiental los principales desafíos técnicos a superar.

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