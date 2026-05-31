Video muestra violenta agresión de mujer que no quiso pagar bencina en Las Condes: Se encontraba bajo los efectos de las drogas

31 may. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un servicentro Shell de la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, se convirtió en el centro de una historia viral y policial luego de que una mujer cargara bencina en su vehículo y agrediera violentamente a los trabajadores tras no efectuar el pago correspondiente.

Violenta agresión de mujer que no pagó su bencina

Al advertir que la conductora no iba a pagar, dos trabajadores del servicentro intentaron retenerla, pero la mujer reaccionó agresivamente golpeándolos y empujándolos en más de una ocasión.

La situación se viralizó principalmente en redes sociales como TikTok, plataforma en donde se muestra cuando la mujer logra subir nuevamente a su vehículo y huye a gran velocidad de la bencinera.

Un inspector municipal fue alertado de estos hechos, por lo que siguió y logró interceptar al vehículo BMW. Sin embargo, la mujer continuó con su violento accionar, agrediendo con golpes y arañazos al funcionario.

Finalmente, la mujer fue detenida por Carabineros por las agresiones y amenazas en contra del inspector municipal y los dos trabajadores de la bencinera Shell.

El personal de la 17.ª Comisaría de Las Condes comprobó que la violenta conductora se encontraba bajo la influencia de las drogas y que su automóvil mantenía la documentación vencida hace dos años, por lo que fue sacado de circulación.

Las tres víctimas de este hecho resultaron con lesiones leves, que fueron constatadas en el SAPU Aníbal Ariztía. En tanto, la mujer pasó a Control de Detención en la justicia.

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