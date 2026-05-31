Camila Vallejo critica en columna de opinión a la administración del Presidente José Antonio Kast: "La gran estafa"

31 may. 2026 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, la exministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), publicó una columna en Radio BioBío titulada "La gran estafa", en la cual critica duramente el cambio de prioridades del Gobierno de José Antonio Kast.

"La gran estafa"

De entrada, la exvocera cuestionó que Kast prometió soluciones inmediatas a la crisis de seguridad; sin embargo, a pocos meses de asumir "ha quedado en evidencia la distancia entre esas promesas y la capacidad real de traducirlas en resultados".

Vallejo también se refirió a las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), quien señaló que la Política Nacional de Seguridad Pública diseñada por el Gobierno de Gabriel Boric (FA) era "suficiente".

"Terminan reconociendo no solo que no tienen un plan propio, sino que su única estrategia en esta materia es la diseñada por el Gobierno anterior", afirmó.

Tras esto, la exvocera señaló que la "prioridad número uno" no es la seguridad, ya que "el ministro más poderoso del gabinete no es quien lidera la seguridad, sino el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, impulsor de la llamada 'megarreforma tributaria'".

La militante del Partido Comunista sostuvo que el Ejecutivo sigue plenamente la receta de la ultraderecha a nivel mundial: "Reducción drástica del Estado, debilitamiento de derechos sociales, desregulación económica y concentración del poder económico en pocas manos".

Finalmente, Camila Vallejo criticó el hecho de que "cuando el Gobierno convirtió su dogma económico en prioridad absoluta, terminó inevitablemente alejándose de la realidad concreta de las personas".

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