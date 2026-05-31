Seremi de Transportes protagonizó incidente en comisaría por detención de su esposo: Pidió que lo sacaran del calabozo

31 may. 2026 - 01:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un incidente fue registrado al interior de una comisaría en Coyhaique, Región de Aysén, y que fue protagonizado por la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Verónica Figueroa Foitzick, luego de que su esposo fuera detenido por Carabineros.

El hombre registraba una causa pendiente por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un animal del imputado, quien al momento del siniestro no mantenía sus medidas de seguridad y se encontraba libre en el sector El Peludo, de la Ruta 7.

Seremi de Transporte protagoniza incidente con carabineros

Según dio a conocer el medio El Divisadero, la mujer se dirigió hasta la 1.ª Comisaría de Coyhaique para pedir que los funcionarios sacaran a su marido del calabozo, lo que fue negado pese a la insistencia de la autoridad.

Tanto Carabineros como la Delegación Presidencial de Aysén prefirieron no referirse a la situación, aunque la policía tuvo que informar lo ocurrido al personal de Gobierno como parte del protocolo.

Cabe destacar que en el accidente ocurrido en febrero del año pasado, una persona resultó con lesiones de carácter grave, por lo que se emitió la orden de detención contra el esposo de Figueroa.

El pasado miércoles 27, el hombre se entregó voluntariamente a Carabineros; sin embargo, este viernes en la audiencia de formalización, la causa fue sobreseída.

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